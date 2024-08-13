Suriye'deki deprem sonrası Naci Görür'den Hatay açıklaması: Bunu bekliyorduk!

13 Ağustos 2024 01:57 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 02:10

Suriye'de deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli açıklama yaptı

Suriye'de deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli açıklama yaptı

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken Türkiye'de de birçok şehirden hissedildi.

Depremden 8 dakika sonra saat 00.02'de 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili paylaşımda bulundu.

Deprem uzmanı Naci Görür söz konusu paylaşımında, “Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle” dedi.