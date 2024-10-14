Suriyeli çeteden Gaziantepli esnafa işkence iddiası! 'Azmettirici var' diyerek şikayet etti

14 Ekim 2024 09:07 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:16

Gaziantep’te Suriyeli bir grup, şehir dışına kaçırdıkları bir esnafa başına silah dayayarak işkence etti. Bu anları videoya kaydeden grup, esnafı gasbedip kayıplara karışırken, olayın ardında bir azmettiricinin bulunduğu öne sürüldü.

Gaziantep’te elektrikçilik yapan geçimini sağlayan Ercan Öztürk (40) aralarında husumet bulunan Mehmet ve Fanri D.b tarafından azmettirildiğini iddia ettiği Suriyeli bir grup tarafından kaçırılarak işkenceye uğradı. Çete, şehir dışına çıkardıkları Özrük'e başına silah dayayarak işkence ederken bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

ELEKTİRİK ARIZASI VAR DİYE ÇAĞIRMIŞLAR

Olaya ilişkin konuşan Öztürk, Mehmet ve Fahri D. isimli kardeşlerden iki ayda 3 kez hem sözle hem de silahla tehdit edildiğini belirtti. Polise giderek bu kişilerle ilgili şikayette bulunan Öztürk, şikayetçi olduğu şahısların peşine Suriyeli bir grubu taktılarını ifade ederek "Elektrik arızası var diye çağırdılar ve beni kaçırdılar. İndiğimde arkamda duran kafama vurdu ve küfür etmeye başladı. Beni dövmeye başladılar. Aynı anda da yaptıkları işkenceyi videoya aldılar” dedi.

PANİK YAPIP KAÇTILAR

Tarladaki su motorunun bozulduğu bahanesiyle kendisini kaçıranların, bulundukları yere bir araç geldiğini görünce panik yapıp kaçtıklarını anlatan Öztürk, “Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Beni kaçıran Suriyeli 5 kişi daha sonra bana ulaştı.‘Biz bir kaç gün sonra karşıya (Suriye) geçeceğiz. Videoyu biz gittikten sonra kullan’ dediler. Ben de onlar gittikten sonra ilgili yerlere suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.

Öztürk, Suriyelilerin telefonunu, 850 TL parasını ve hırdavat takımını gasbettiklerini sözlerine ekledi.