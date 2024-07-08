Suriyeli kuyumcudan milyonluk vurgun! altınları alıp sırra kadem bastı

08 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:31

Bursa şoke eden bir dolandırıcılık hikayesine ev sahipliği yaptı.

Osmangazi ilçesinde her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefonla aradı.

Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiçbir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

MAĞDURLAR GÜNLERDİR KAPIDA BEKLİYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipler de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti.

Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.