Suriyeli kuyumcudan milyonluk vurgun! altınları alıp sırra kadem bastı
Bursa'da yaşayan Suriyeli kuyumcu, kendi vatandaşlarına hayatının şokunu yaşattı. Yine -Suriyeli tanıdıklarından topladığı milyonlarca liralık altını alarak kayıplara karıştı. Mağdurlar günlerdir kuyumcunun önünde çaresizce beklerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa şoke eden bir dolandırıcılık hikayesine ev sahipliği yaptı.
Osmangazi ilçesinde her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.
Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefonla aradı.
Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiçbir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi.
MAĞDURLAR GÜNLERDİR KAPIDA BEKLİYOR
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipler de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti.
Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.