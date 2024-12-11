Suriyeli mültecilerin kesin dönüş tarihi belli oldu! AK Parti tüm zemini hazırlayacak

11 Aralık 2024 11:12 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:47

Suriye’de 27 Kasım tarihinde başlayan Esad rejimi karşıtı özgürlük mücadelesi, Şam’a kadar ulaşarak 53 yıllık Esad yönetimini bitirdi. Suriye Milli Ordusu, Esad ve yönetimini devirerek, bölgede Adalet ve Düzen anlayışının geleceğini ifade etti. Esad’ın devrilmesiyle beraber Suriye’ye dönüşler de başlamış durumda. Türkiye’den ve farklı ülkelerden kendi topraklarına dönmeye başlayan Suriyelilerin kesin dönüş tarihi de belli oldu. Kesin dönüşler için bölgedeki zemini ise AK Parti hazırlayacak. İşte detaylar…

Batı medyasından Erdoğan'ın Suriye stratejisine büyük övgü! Binlerce Suriyeli için o bir kahraman

Batı medyasından Erdoğan'ın Suriye stratejisine büyük övgü! Binlerce Suriyeli için o bir kahraman

Orta Doğu'da ve özellikle Suriye​'de yeni dönem başlıyor. Esad rejiminin devrilmesiyle beraber, Suriye Milli Ordusu​ ve diğer muhalif gruplar bölgede huzur ve istikrarın yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlıyor. Türkiye​'nin kontrolünde Adalet ve Düzen anlayışı bölgede hakim olacak. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle beraber, geri dönüşlerde kısmen başlamış durumda. Suriyelilerin kesin ve tam dönüşü için, AK Parti çalışmaları hızlandıracak.

Suriye'de başlayan yeni dönemin etkileri Cilvegözü Sınır Kapısında hissedilmeye başlandı. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler kısım kısım topraklarına dönüyor. Şu anda sınırdan geçen Suriyeliler geri dönmemek üzere imza atarak sınırdan geçiyorlar. Yeniden Türkiye'ye gelmek için ise pasaport şartı aranıyor. Ancak şu anda Suriye'de resmi bir hükümet olmadığı için pasaport çıkarmak mümkün değil.

SURİYELİLER TAM DÖNÜŞ İÇİN RESMİ HÜKÜMETİN KURULMASINI BEKLİYOR!

Tgrthaber.com olarak görüştüğümüz Suriyeliler, kesin ve tam dönüş için ülkelerinde resmi hükümetin kurulmasını bekliyor. Zira şu anda sınırdan çıkış yapanlar geri dönmeyeceklerine dair imza atarak Türkiye'den ayrılıyor. Görüştüğümüz Suriyeliler bu durumun kendileri için risk taşıdığını ifade ederek; 'Kesin dönüş için bir süre daha beklemeliyiz' ifadesini kullanıyor.

AK PARTİ ZEMİNİ HAZIRLAYACAK!

Yaşanan konut, yol, doğalgaz, elektrik, su ve tüm altyapı eksiklikleri giderilerek Suriye yeniden ayağa kaldırılacak. Altyapı çalışmaları ile birlikte, bölgede güvenliğin sağlanması da Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşecek. Özellikle PKK/YPG gibi terör örgütleri, yapılacak operasyonlarla bertaraf edilecek. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bölgede huzuru sağladıktan sonra kesin dönüşler hızlanacak. Yeni kurulacak hükümet ve terörden arındırılmış bir ülke inşa edildikten sonra, kesin dönüşler artarak devam edecek. Kimse zorla gönderilmeyecek ancak topraklarına geri dönmek isteyen Suriyelilere gereken destek verilecek.

KIŞ MEVSİMİ AV MEVSİMİ OLACAK!

Alınan bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele noktasında etkin ve aktif rolünü devam ettirecek.

Suriye'de konuşlanan PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadele kış aylarında artarak devam edecek ve bölge huzura kavuşturulacak.

Resmi hükümetin kurulmasıyla birlikte, bahar aylarında 3 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi hedefleniyor.