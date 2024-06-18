‘Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı’ iddiasına yalanlama!

18 Haziran 2024 21:40 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:44

Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

“TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİR”

Açıklamada, “Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Mesire Alanında, özel güvenlik görevlileri ile bazı şahıslar arasında mangal yakma nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Olayla ilgili yapılan adli tahkikatta güvenlik görevlileri ile kavga edenlerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türk vatandaşı olduğu belirlenmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz.” denildi.