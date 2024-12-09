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'Suriyeliler vergisiz aldıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Aralık 2024 13:05 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:06
&#039;Suriyeliler vergisiz aldıkları araçlarla dönüyorlar&#039; iddiasına İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise akın akın geri dönüşlere başladı. Ancak sosyal medyada bazı manipülasyonlar patlak verdi. İletişim Başkanlığı'ndan ise jet cevap gecikmedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Suriye​'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Şam​'a girdi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad​ ve ailesi ise Rusya​'ya sığındı. 

'Suriyeliler vergisiz adlıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama - 1. Resim

SURİYELİLER ŞAM YOLUNDA

Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bununla birlikte sosyal medyada bazı manipülasyon ve algı operasyonları yürütülmeye başkandı. İletişim Başkanlığı doğruluğu olmayan bilgileri yalanladı.

'Suriyeliler vergisiz adlıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama - 2. Resim

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiası doğru değildir.

Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür.

Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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