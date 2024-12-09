'Suriyeliler vergisiz aldıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

09 Aralık 2024 13:05 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:06

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise akın akın geri dönüşlere başladı. Ancak sosyal medyada bazı manipülasyonlar patlak verdi. İletişim Başkanlığı'ndan ise jet cevap gecikmedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını aktardı.