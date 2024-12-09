'Suriyeliler vergisiz aldıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise akın akın geri dönüşlere başladı. Ancak sosyal medyada bazı manipülasyonlar patlak verdi. İletişim Başkanlığı'ndan ise jet cevap gecikmedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını aktardı.
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.
SURİYELİLER ŞAM YOLUNDA
Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bununla birlikte sosyal medyada bazı manipülasyon ve algı operasyonları yürütülmeye başkandı. İletişim Başkanlığı doğruluğu olmayan bilgileri yalanladı.
'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'
DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiası doğru değildir.
Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür.
Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."