Suriye'ye döneceklerdi! Evleri küle döndü: Yangında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi

18 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:21

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ülkesine dönmeye hazırlanan Suriyeli bir ailenin evi alevlere teslim oldu. Küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan 2 katlı binanın üst katında yangın​ çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün daireyi sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yangında zarar görmediği görülürken, ailenin önümüzdeki aylarda Suriye'ye dönüş yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

"SURİYE'DE DE EVİMİZ YIKILMIŞTI'

Yangında yaklaşık 200 bin TL'lik zararı olduğunu dile getiren 48 yaşındaki Ömer Urar, “Ben yatıyordum yangın başladığında. Bir anda ailemle birlikte kendimizi dışarı attık. Evden çıkarken üstümüzde hiçbir şey yoktu. Çevredeki komşular bize kıyafet verdi. Evim harabeye dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi. Evimizde eşyalarımız ve kıyafetlerimiz de kullanılmaz hale geldi. Yangında 200 bin TL zararım oldu. Aldığımız eşyaların çoğu bir haftalıktı. Suriye'ye ülkemize dönecektik. Oraya buradaki eşyalarımızı götürecektik ama hepsi yandı. Suriye'de de evimiz yıkılmıştı” diye konuştu.