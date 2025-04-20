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 | Suat Vilgen

Sürücü affı gelecek mi? Bakan Yerlikaya son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü affı çıkarılacağı yönündeki spekülasyonlarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında net bir dille sürücü affı konusunun gündemde olmadığını belirtti.

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Sürücü affı gelecek mi? Bakan Yerlikaya son noktayı koydu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyetine el konulan sürücüler için sürücü affı çıkarılacağı yönündeki spekülasyonların ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında net bir dille sürücü affı konusunun gündemde olmadığını belirtirken, sürücü belgelerine el konulan şahısların, bu işleme tabi tutulma gerekçelerine de madde madde yer verdi. İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması:

Sürücü affı gelecek mi? Bakan Yerlikaya son noktayı koydu
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EHLİYETİNE EN KONULANLARIN İSTATİSTİĞİNİ PAYLAŞTI

"Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan 2025 itibari ile “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısı 689 bin 946. Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

Çünkü;

  • 499 bin 88 sürücünün ehliyeti,
  • Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,
  • Alkol ölçüm testini reddettikleri için;
  • 28 bin 461 sürücünün ehliyeti,
  • 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,
  • 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,
  • 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,
  • Drift yaptıkları
  • Ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;
  • 162 bin 397 sürücünün belgesi ise Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.
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Sürücü affı gelecek mi? Bakan Yerlikaya son noktayı koydu

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da: Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar. Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak.
Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Ve bu yüzden, Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız."

ETİKETLER
#ali yerlikaya
#ali yerlikaya
#içişleri bakanlığı
#trafik cezası
#sürücü belgesi
#sürücü affı
#Gündem
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