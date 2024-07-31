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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişi 50 gün boyunca kapalı olacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:42

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde bugünden itibaren 50 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Bölgede 19 Eylül'e kadar İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.

Sürücüler dikkat! 50 gün boyunca kapalı olacak - 1. Resim

23 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMA

Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.

Sürücüler dikkat! 50 gün boyunca kapalı olacak - 2. Resim

19 EYLÜL'DE AÇILACAK 

Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı.

Sürücüler dikkat! 50 gün boyunca kapalı olacak - 3. Resim

Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Bölgede bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.

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Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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