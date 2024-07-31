Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişi 50 gün boyunca kapalı olacak
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:42
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde bugünden itibaren 50 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Bölgede 19 Eylül'e kadar İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.
23 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMA
Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.
19 EYLÜL'DE AÇILACAK
Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı.
Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Bölgede bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.
Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı