Süt fabrikasında feci kaza! Tanker patladı, 1 işçi hayatını kaybetti
Manisa'da bir süt fabrikasında meydana gelen iş kazasında yaralanan 5 kişiden biri olan 27 yaşındaki Sebahattin Çorapçı hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gönenli Süt Fabrikasında süt tankerinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 5 işçi yaralandı.
Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 27 yaşındaki Sebahattin Çorapçı, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
EŞİ İKİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ
Evli ve bir çocuk babası olan Sebahattin Çorapçı’nın eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Acı kayıp, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sebahattin Çorapçı’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Akhisar’ın Dolmadeğirmen Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Meydana gelen iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.