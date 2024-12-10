Süt fabrikasında feci kaza! Tanker patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:06

Manisa'da bir süt fabrikasında meydana gelen iş kazasında yaralanan 5 kişiden biri olan 27 yaşındaki Sebahattin Çorapçı hayatını kaybetti.

Manisa​'nın Akhisar​ ilçesinde Gönenli Süt Fabrikasında süt tankerinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 5 işçi​ yaralandı. Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 27 yaşındaki Sebahattin Çorapçı, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. EŞİ İKİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ Evli ve bir çocuk babası olan Sebahattin Çorapçı’nın eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Acı kayıp, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Sebahattin Çorapçı’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Akhisar’ın Dolmadeğirmen Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Meydana gelen iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.