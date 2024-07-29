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Suudi Arabistan'ın, İsrail Türkiye meselesinde İsrail'i haklı bulduğu iddiaları yalanlandı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 17:32
Suudi Arabistan&#039;ın, İsrail Türkiye meselesinde İsrail&#039;i haklı bulduğu iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz." İddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." Açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın, İsrail Türkiye meselesinde İsrail'i haklı bulduğu iddiaları yalanlandı - 1. Resim

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." İddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un ülke medyası veya uluslararası basına yansıyan iddia edildiği gibi bir açıklamasının olmadığı belirlenmiştir.

Suudi Arabistan'ın, İsrail Türkiye meselesinde İsrail'i haklı bulduğu iddiaları yalanlandı - 2. Resim

Ayrıca Suudi Arabistan resmi kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Faysal bin Ferhan'ın böyle bir açıklaması olmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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