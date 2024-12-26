Tacizci müdür bir şehri ayağa kaldırdı! Kadınların anlattıkları skandalı ortaya çıkardı

26 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:28

Denizli'de bir kamu kurumunda antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği iddia edilen müdür hakkında idari soruşturma açıldı. 2 antrenörün şikayeti taciz olaylarını ortaya çıkardı.

Denizli’de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki bayan antrenör, müdür D.C.’nin kendilerini taciz​ ettiğini iddia ederek Denizli​ Valiliğine dilekçe ile müracaat etti. Antrenörlerin başvurusu ardından memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın daha müdürden şikayetçi oldu.

ÖNCEKİ İŞ YERİNDE DE BENZER ŞİKAYETLER GELMİŞ

Gelen şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliğinin başlattığı idari soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi. Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 bayan daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi. Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C.’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü.