Taha Ulukaya'dan Filistinliler için skandal ifadeler! 'Çöl faresi' sözlerine bakan yardımcısı sert çıktı

06 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:14

Oyuncu ve fenomen Taha Ulukaya'nın "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" hakkında söyledikleri tepkiye neden oldu. Filistinlilere çöl faresi diyen Ulukaya'ya ilk tepki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan geldi.

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Hem oyuncu hem de Youtube programcısı Taha Ulukaya'nın sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Ulukaya, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek" yürüyüşlerine isyan etti.

"NE FİLİSTİN'MİŞ BE!"

Taha Ulukaya paylaşımında "Ne Filistin’miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam."

Bu sözler büyük tepki çekerken bir kişi "İnsanlığını kaybetmiş bu mahluk devlet tiyatrosunda nasıl yer bulup sahne alabiliyor?" ifadelerini kullandı.

"FARE KADAR VİCDANI OLMAYANLARA VERİLECEK SALONUMUZ YOK"

Ulukaya'nın sözlerine ilk tepki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan geldi.

Dr. Batuhan Mumcu "Taha Ulukaya’nın soykırım mağduru mazlum bir halka yönelik alçak ifadelerini şiddetle kınıyorum" diyerek şunları yazdı:

"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri katliamlarla bir terör devleti olduğunu kanıtlayan işgalici İsrail’in mezalimini yok saymaya çalışan bu kişilerin, Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değildir.

40 binden fazla sivilin şehit edildiği böylesi bir vahşetin karşısında her sanatçıya düşen vazife masum ve mazlumun sesi, insanlığın vicdanı olmaktır. Bunu beceremiyorsan hiç değilse kararmış vicdanın gibi sessiz kalsaydın."

Dr. Batuhan Mumcu ayrıca Taha Ulukaya'nın oyunlarını da iptal ederek "Bizim, fare kadar vicdanı olmayanlara verilecek salonumuz yoktur. Sözde sanatçının oyunu için yapılan salon tahsisi iptal edilmiştir" dedi.