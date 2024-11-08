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Takım arkadaşları kahroldu! 57 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:32
Takım arkadaşları kahroldu! 57 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Rize'de Fındıklı Masterler Futbol Kulubü'nde oynayan 57 yaşındaki Fethi Köse, antrenman sırasında yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün üzücü bir olay yaşandı. Fındıklı Masterler Futbol Kulübü oyuncuları antrenman yaparken 57 yaşındaki oyuncu Fethi Köse rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Köse için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Stada gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Köse’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Takım arkadaşları kahroldu! 57 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye sevk edilen 57 yaşındaki futbolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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