Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi, hileler gün yüzüne çıktı! İşte uygunsuz kanatlı etli tespit edilen gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların tespiti kapsamında işletmelere ve tesislere denetimlerini sürdürüyor. "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi 16 Nisan tarihi itibarıyla tekrar güncellendi. Güncellemelerde gıdalara yabancı madde karışımı gibi hileler gün yüzüne çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 12:45

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan taklit ve yapılan gıdalara ilişkin denetlemeler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda hazırladığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi 16 Nisan tarihi itibarıyla tekrar güncellendi. Güncellenen listede, özellikle et ürünlerindeki yabancı madde karışımları ve zeytinyağındaki tohum yağı hileleri ön plana çıktı.

"SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR" LİSTESİ

Pide harcı olarak satılan üründe at veya eşek eti olduğu belirlendi. İzmir Çiğli'de Dönerci Ali'nin Yeri, Dana Pide Harcı (çiğ) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Takviye edici veya bitkisel olarak pazarlanan ürünlerde, kullanımı yasak olan ilaç etken maddeleri tespit edildi. İstanbul Kağıthane'de MMİ İlaç Gıda Kozmetik, 'Diblong' markalı Bitkisel Karışımlı Çikolata, Ginseng Macun ve Ginsengli Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecek ürünlerinde ilaç etken maddesi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ise Kurudere Kurban Baharat, 'Heybetli' markalı Ballı Çakşır Kökü Macununda ilaç etken maddesi olduğu belirlendi.

Gıda estetiğini artırmak amacıyla sağlığa zararlı maddelerin kullanıldığı görüldü. İzmir Konak'ta, Sanita Tarım Ürünleri, 'Sanita' markalı Tatlı Toz Biber (1000 gram) ürününde gıda da kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

"AYNI DEĞERİ TAŞIMAYAN MADDE EKLENMESİ" LİSTESİ

"Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında ise, İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren Zeytunoğlu Tatlı ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Fıstıklı Sarma' ürününde gıda boyası tespit edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Gülseren Kurt'a ait tereyağında bitkisel yağ tespiti yapılırken, İzmir'in Konak ilçesinde Has Manisa Kebap'a ait Manisa kebap (çiğ-dana etinden) ürününde kanatlı eti bulunduğu belirlendi.

İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Harbiye DC Fuarcılık Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Harbiye kebabı' (piliç bonfileden hazırlanmış kebap çiğ harcı) ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait ‘Nefissal dana etli piliç kasap köfte hazırlanmış kanatlı eti karışımı' (dondurulmuş) ile ‘Nefissal parmak piliç köfte ısıl işlem uygulanmış piliç eti ürünü' (pişmiş-dondurulmuş) ürünlerinde de mekanik ayrılmış kanatlı eti olduğu bildirildi.

KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ‘Hakimiyet ısıl işlem görmüş piliç kuvez sucuk' ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Aynı ilçede faaliyet gösteren Zirve Sucuk ve Pastırma'ya ait ‘Zirve premium dana sucuk' ürününde de kanatlı eti bulunduğu belirlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri'ne ait ‘Lezzeti Keyif ısıl işlem görmüş piliç sucuk' ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Batı Pide Kebap Salonu'na ait ‘dana kıymalı pide iç harcı' (çiğ) ürününde sakatat (kalp) bulunduğu açıklandı.

Antalya Muratpaşa'da Hicran Yolaçan'a ait Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu (Pide ve Ötesi) işletmesinin çiğ Urfa Kebap harcında kanatlı eti tespit edildi. Isparta Merkez'de ise, Peri Pide Lahmacun ve Izgara Salonu'nda hazırlanan pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu açıklandı.

‘Natürel Sızma' adı altında satılan ürünlere daha düşük kaliteli yağlar ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kamburoğlu Tarım Otomotiv Ltd. Şti.'ye ait ‘Kamburoğlu' marka natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi. Aydın'ın Köşk ilçesinde ise, Öz Dedeoğlu Grup Gıda Ltd. Şti.'ye ait ‘TVK Tarım' markalı 5 litrelik zeytinyağlarında hem düşük kaliteli zeytinyağı hem de tohum yağları karışımı tespit edildi. İstanbul Başakşehir'de, Kimplus Kimya Plastik Gıda Ltd. Şti.'ye ait ‘Güney Egeden' markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağları bulundu. Uşak Merkez'de ise, Enes Çelik - DGL Gıda firmasına ait ‘DGL Gıda' markalı ‘Doğadan Gelen Lezzet' ve ‘Olivera Gold' serisi natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karışımı tespit edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Yayla Balpınarı Gıda Tarım Ltd. Şti.'ye ait ‘Natural Süzme Çiçek Balı (1000 gr)' ürününde taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Konya Bozkır'da ise, Çatlılar Gıda işletmesine ait ‘Çatlılar' markalı süzme çiçek balında mevzuata aykırılık belirlendi.

"TEMEL ÖZELLİĞİ ETKİLEYEN İÇERİK EKSİKLİĞİ" LİSTESİ

Bakanlığın güncellediği listede, "Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği" başlığı altında da çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait ‘İlayda Çiftliği Kaşar Peyniri (1000 gram)' ürününde eritme tuzu tespiti yapıldı. Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Akdağ İnovasyon Gıda'ya ait ‘Uşağım Vakfıkebir Tuzlu Tereyağı' ürününde ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık firmasına ait ‘Çamoluk Kaşar Peyniri' ile ‘Hamitköy Yarım Yağlı Taze Eritme Tost Peyniri' ürünlerinde de yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Aynı firmanın ‘Çamoluk Kaşar Peyniri' ürününde ayrıca eritme tuzu bulunduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla düzenli olarak güncellenen listelere ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden erişilebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi
ETİKETLER
#tağşiş
#gıda denetimi
#Taklit Gıda
#Et Hileleri
#Zeytinyağı Hileleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.