Taksi ücretini ödemeyen hostes yaptıklarıyla hayrete düşürdü! Parasını isteyen taksiciyi işten attırdı

15 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:37

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İstanbul'da bir taksicinin yolcu ile kavgası sosyal medyada gündem oldu. Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen hostes taksiye bindi.

Gideceği yere kadar taksi ile gelen hostes, indiğinde para ödemek istemedi. Taksici ve yolcu arasında ücret konusunda çıkan tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

HAKARET, TEHDİT, ŞİDDET!

Parayı IBAN yoluyla atacağını söyleyen hostese inanmayan taksici, ücret ödemesi için ısrar etti. Bavulunu alıp kaçmaya çalışan hostesi durduran taksici ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldı.

Taksiciye tekme atan kadın küfür ve tehdit yağdırdı. Daha sonra bu anları kayda alan hostes, parasını isteyen taksiciyi işten attırdı.

Olay sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar taksicinin işten atılmasına tepki gösterdi.