Taksici direksiyon başında mışıl mışıl uyudu! Kendisini uyandıran yolcuya verdiği yanıt şoke etti

10 Eylül 2024 12:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:47

İstanbul'da bir vatandaşın takside kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı ışıkta taksicinin uyuduğunu fark eden yolcu, yeşil yanında şoförü uyandırdı. Tepki çeken görüntüler yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksiye binen bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Şoföre gitmek istediği yeri söyleyen vatandaş, sürücünün uykusuz olduğunu ve sürekli uyukladığını fark etti. Bir süre ilerleyen taksi, kırmızı ışıkta durunca yolcu soluna döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yolculukta uyukladığını fark ettiği şoförün kırmızı ışıkta beklerken uykuya daldığını gören vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı. Sürücünün uyuduğu anları saniye saniye kaydeden yolcu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SEN BENİ UYANDIR"

Bir süre sonra yeşil ışığın yanmasıyla vatandaş uyuyan sürücüyü uyandırdı. Şoförün verdiği yanıt ise dikkat çekti. Uykudan uyanan şoför, kendisini uyandıran yolcuya 'sen beni uyandır' yanıtını verdi.