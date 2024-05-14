Taksiciden kadın yolcuya akılalmaz teklif

14 May 2024 10:56 - Güncelleme : 14 May 2024 11:08

İstanbul'da Kadıköy’e taksici ve yolcu arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Suadiye'ye gitmek isteyen yolcuya bahaneler sıralayan taksici, Kadıköy’de çok fazla trafik olduğunu ve oraya kadar gitmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Şoke olan kadın yolcu, “Size ilk başta rezervasyon yaptığımda nereye gideceğimi söyledim. Bizim gidemediğimiz yere çift katlı nasıl gidecek? Araçlar mı alınmıyor, yoksa trafikten dolayı mı gidemiyoruz? Senin bunu diyememen lazım. Ben ona göre çağırdım” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

SÖZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ardından rahat bir şekilde yoluna devam eden sürücü, “Benim şu an Suadiye’ye gitme imkanım yok. Ne Erenköy, ne Göztepe, ne Suadiye, hiçbirine girme şansım yok. Kadıköy’e geçerim, seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin. Halk otobüsünün istikameti orada. Trafikten dolayı gidemiyoruz. Beni yakına bırak dersen, ben seni bırakırım. Sonra yürürsün” diyerek yolcuya cevap verdi. Pişkin taksici ile yolcunun ilginç diyaloğu cep telefonu kamerasına sabiye saniye yansıdı.