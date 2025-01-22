Taksiciler arasında 'eski çalışan' kavgası! Durağı basanlara kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

22 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:16

İzmir'in Torbalı ilçesinde taksiciler arasında çıkan kavgada kan döküldü. Bir taksici, eski elemanını çalıştırdığı gerekçesiyle durağına gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Böyle anne olmaz olsun! Çocuğunu çöpe atıp kaçtı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuğunu çöpe atıp kaçtı

İzmir​'de taksiciler​ arasındaki tartışmada silah sesleri yükseldi. Torbalı​ ilçesinde taksiciler arasındaki 'eski eleman' tartışmasının ardından ortalık kan gölüne döndü.

TAKSİ DURAĞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün akşam Tepeköy Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Altuntaş (31), eskiden kendileriyle çalışan bir sürücüyü çalıştırdığı iddiasıyla M.A. ve A.K. ile birlikte taksici S.A.'nın taksi durağına gitti. Çıkan tartışmada S.A., durağına gelen 3 kişiye kurşun yağdırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Tabancadan çıkan mermilerle yaralananlar yere yığılırken, silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişiyi silahla vuran S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Yaralılardan Abdullah Altuntaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan M.A. ve A.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.