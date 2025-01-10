Takside panik anları! Polis alarma geçti, herkes seferber oldu

10 Ocak 2025 08:50 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:01

Bartın'da ilginç bir olay yaşandı. Enes A. isimli şahıs taksiye bindikten sonra hiç bir tepki vermeyince şoför panikle durumu polise bildirdi. Bindiği ticari takside derin bir uykuya dalan kişi ekipleri alarma geçirdi. İşte detaylar...

Taksiye binen bir yolcunun derin uykusu şoföre büyük panik yaşattı. Bartın​'da yaşanan ilginç olayda ticari taksiye binen Enes A. isimli şahıs, bir süre sonra takside derin uykuya geçti. Şahsın hiçbir tepki vermemesi üzerine ne yapacağını bilemeyen taksi​ şoförü, Kemer Meydanı'nda bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, nabzının ve kalbinin yavaş attığı tespit edildi.

HERKES UYANDIRMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Polisin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı. Hiçbir tepki verilmemesi üzerine ise ekipler şahsı ticari taksiden sedyeye alımak için harekete geçti.

ÖNCE GÖZLERİNİ AÇTI SONRA TEKRAR DALDI

İlk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülmek istenen şahıs, o esnada gözlerini açtı. Bir süre sonra uyumaya başlayan şahsın tekrar derin uykuya geçmesini önlemek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Tamamen uyandırılan şahsa herhangi bir hastalığının olup olmadığı soruldu. Şahıs, uzun yoldan geldiğini, aç ve yorgun olduğunu ifade etti. Ambulansa bindirilen şahıs tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.