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Oyun oynarken kafasını iki duvar arasına sıkıştırdı! Yardımına itfaiye ekipleri koştu
09-01-2025 16:27
| Güncelleme: 09-01-2025 17:15
Batman'da oyun oynarken duvardaki boşluktan geçmek isteyen küçük çocuk, kafasının iki duvar arasına sıkıştırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kafası duvara sıkışan çocuk, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..