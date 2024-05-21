Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbetmişti! Korkunç olayla ilgili detaylar ortaya çıktı

21 May 2024 15:43 - Güncelleme : 21 May 2024 15:52

Korkunç olay Bursa'da Mudanya'ya bağlı Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi sürücüsü Yunus Emre Yüksel Mudanya ilçe merkezinden aldığı 19 - 20 yaşlarındaki bir erkek müşteri ile Eskişehir'e gitti.

Yüksel, Bursa dönüşü müşterinin isteği üzerine Çepni Mahallesi'ne geldi. Aracı durdurduğu sırada yan koltukta oturan müşterinin bıçaklı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki sürücü 20 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

ŞOFÖRÜ ORMANA BIRAKIP TAKSİ İLE KAÇTI

Yunus Emre Yüksel'i araçtan aşağıya indiren şüpheli şahıs kanlar içerisinde kırsal alanda bırakıp taksiyi alarak kaçtı. Aynı taksi ile Mudanya ilçe merkezine gelen şüpheli taksiyi park edip daha sonra bir restorana giderek alkol aldı.

Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağıran şüpheli şahıs bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi.

Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün '"Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine "Yaa öylemi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu ortaya çıktı.

TAKSİ UZUN SÜRE HAREKETSİZ HALDE KALINCA DİĞER ŞOFÖRLER HAREKETE GEÇTİ

Gaspçı tarafından 20 yerinden bıçaklanıp ormanda bırakılan bir çocuk babası Yunus Emre Yüksel'in kullandığı ticari taksinin uzun süre Mudanya ilçe merkezinde hareketsiz kalmasından şüphelenen mesai arkadaşları cep telefonu ile kendisini arayıp ulaşamayınca taksinin yanına gitti.

Park halindeki taksinin içerisinin yoğun miktarda kan olduğunu gören diğer sürücüler jandarmaya haber verdi. Taksinin jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı.

PİKNİĞE GİDEN POLİS MEMURLARI TESADÜFEN GÖRDÜ

Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru farkedince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Sivil olan polis memurları tarafından ambulansa bindirilen taksi şoförü ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu öğrenilirken hayati tehlikeyi de atlattığı bildirildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Savcılıktan yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği, yağmalanan ticari taksinin ise içerisindeki suç aletiyle birlikte Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bulunduğu bildirildi.

Üzüntülü olduklarını dile getiren Taksi Durağı Başkanı Mustafa Su, "Akşam 17.30 18.00 civarıydı. Taksi park halinde bulunmuş. Taksinin içinde kanlar vardı. Bizde GPS kayıtlarına bakarak polise haber verdik. Biz ormanda arama yaparken o sırada o bölgede piknik yapan polis arkadaşlar bulmuş. Şüpheli arkadaşımızı bıçaklamış ve orada bırakmış.

Taksiyi ilçe merkezine park ederek yine aynı durağımızın başka bir taksiye binerek Bademli'de alkollü bir işletmeye gitmiş. Köftesini yemiş, rakısını içmiş. Sonra Bursa şehir merkezine devam etmiş. Yolda müzik açtırmak istemiş. Bizim arkadaşımızda, 'Zaten başka bir arkadaşımız yaralandı kontak kapatacağız' demiş. Saldırgan da "Öyle mi olmuş, geçmiş olsun" diye yanıt vermiş. Bu yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz" diye konuştu. Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.