Taksilerde saldırılar artmıştı! Kamerasız araçlar muayeneden geçemeyecek

17 Aralık 2024 10:33 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:56

Taksicilere yönelik saldırılar son günlerde oldukça arttı. İzmir'de 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan yaptığı açıklamada, “Kamera olmayan ticari taksilere artık vize verilmeyecek, muayeneden geçemeyecekler. Şoför arkadaşlarımızın güvenliği için bu çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda taksi şoförlerine yönelik saldırıların sayısında ciddi bir artış var. Son olarak Manisa'da bir taksi şoförüne bıçaklı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Dehşete düşüren olay araç içi kameraların önemini bir kez daha gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest bırakılan bıçaklı saldırgan, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

"KAMERASIZ ARAÇLAR MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK"

İzmir'de araç içi kameralarla ilgili önemli bir adım atıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025'ten itibaren kamerasız ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Şoförlerin güvenliği için kameraların büyük önem taşıdığını vurgulayan Erkan Özkan, “1 Eylül 2024 itibariyle İçişleri Bakanlığı yönetmeliği gereği ticari araçlarda kamera zorunlu hale getirildi. Buna ek olarak, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren de TÜVTÜRK istasyonlarında kamerasız araçlara vize verilmeyecek, yani bu araçlar muayeneden geçemeyecek. Yaşanan olayların ardından kameraların sorunların çözümünde ne kadar kritik olduğu anlaşıldı. Esnafımız da bu doğrultuda harekete geçerek araçlarına kamera taktırmaya başladı” ifadelerini kullandı.

TAKSİCİ BUTONA BASINCA ANINDA MÜDAHALE

Erkan Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin muhtemel bir olayda butona basıp yardım istemesiyle hemen harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi.