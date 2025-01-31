Taksilerde yeni dönem! 1 Mart'tan itibaren başlıyor: Artık zorunlu olacak

31 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:17

Türkiye’deki taksiler için önemli bir düzenleme devreye giriyor. Buna göre 1 Mart 2025 itibarıyla araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bu yeni düzenleme, taksilerde yolcu ve sürücü güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

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Son yıllarda hırsızlık, cinayet, yaralama gibi çok sayıda vakanın yaşanması üzerine yetkililer taksilere düzenleme yapmak için harekete geçti. Buna göre, 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye'deki taksiler için önemli bir düzenleme hayata geçiyor.

ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇEMEYECEK

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre, araç içi kamera sistemi olmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek. Bu düzenleme, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yolcu ve sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor.

GÜVENLİK ÖNEMLİ

Bu karar ile birlikte, taksilerdeki güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Araç içi kameralar, olası tartışmaların önüne geçilmesine ve olası suçların önlenmesine yardımcı olacak.

1 Mart’tan itibaren uygulama zorunlu hale gelecek ve kamera sistemi olmayan taksiler muayene istasyonlarından geçemeyecek. Bu değişiklik, taksilerdeki güvenliği en üst seviyeye çıkarmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.