FREKANS
BİLGİSİ
Gündem
Taksilerde yeni dönem! Başkan neşteri vuracak: Sistem değişiyor

İstanbul Taksiciler Odası'nın yeni başkanı İsmet Dalcı, taksicilere yönelik denetimlerin artırılacağını söyledi. Kurallara uymayan, esnafın imajını zedeleyen taksi şoförlerine neşter vurulacağını belirten İsmet Dalcı, yeni bir sistemi de hayata geçireceklerini duyurdu.

Taksilerde yeni dönem! Başkan neşteri vuracak: Sistem değişiyor
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.02.2026
03:43
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
03:43

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Dalcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artık temiz bir sayfa açmak istiyoruz. Geçmişi konuşmak istemiyoruz. Dersimizi iyi çalıştık, kendi iç denetimimizi yapacağız. Rant değil kazansın diye yola çıktık.

Taksilerde yeni dönem! Başkan neşteri vuracak: Sistem değişiyor

İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Müşterimiz araca bindiği zaman günaydın diyelim. Biz esnafız, bize yakışır gibi davranalım. Aracımız tertemiz, pırıl pırıl olmalı. Araçta sigara içmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sarı hat denilen bir şikayet hattı oluşturacağız.

Taksilerde yeni dönem! Başkan neşteri vuracak: Sistem değişiyor

YENİ SİSTEM GELİYOR

Biz müşterilerimizi memnun etmek zorundayız. Dersimize iyi çalıktık. Taksi esnafı da muhakkak bize destek verecektir. Çünkü çok kötü bir süreçten geldik. Kendi dijital aplikasyonumuzu yaptırdık. Mevcut aplikasyonlarda yüzde 14-15 komisyon alınıyor. Yeni sistem yapacağız. Yapım aşamasını bitirdik. İstanbul'a daha verimli bir dijital sistemi kurarsak, dijital denetim yaparsak, ki dijital anketler yapacağız. Hangi konuda geri dönüş olursa biz hemen ona müdahale etmek zorundayız.

Taksilerde yeni dönem! Başkan neşteri vuracak: Sistem değişiyor

TAKSİ ŞOFÖRLERİNE NEŞTER VURULACAK

Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim bu sektöre. Kesinlikle bir neşter vurulacak. İşini iyi yapanlar baş tacıdır. Ama taksi esnafını kötüleyen kişileri kesinlikle sistemden atacağız. Sıfır tolerans."

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi bitti! Yeni başkan İsmet Dalcı oldu
ETİKETLER
#esnaf
#Müşteri Memnuniyeti
#Taksi Sistemi
#Dijital Uygulama
#İstanbul Taksiciler Odası
#İsmet Dalcı
#Dijital Aplikasyon
#Gündem
