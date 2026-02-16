Taksilerde yeni dönem! Başkan neşteri vuracak: Sistem değişiyor

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Dalcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artık temiz bir sayfa açmak istiyoruz. Geçmişi konuşmak istemiyoruz. Dersimizi iyi çalıştık, kendi iç denetimimizi yapacağız. Rant değil esnaf kazansın diye yola çıktık.

İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Müşterimiz araca bindiği zaman günaydın diyelim. Biz esnafız, bize yakışır gibi davranalım. Aracımız tertemiz, pırıl pırıl olmalı. Araçta sigara içmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sarı hat denilen bir şikayet hattı oluşturacağız.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Biz müşterilerimizi memnun etmek zorundayız. Dersimize iyi çalıktık. Taksi esnafı da muhakkak bize destek verecektir. Çünkü çok kötü bir süreçten geldik. Kendi dijital aplikasyonumuzu yaptırdık. Mevcut aplikasyonlarda yüzde 14-15 komisyon alınıyor. Yeni sistem yapacağız. Yapım aşamasını bitirdik. İstanbul'a daha verimli bir dijital sistemi kurarsak, dijital denetim yaparsak, ki dijital anketler yapacağız. Hangi konuda geri dönüş olursa biz hemen ona müdahale etmek zorundayız.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNE NEŞTER VURULACAK

Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim bu sektöre. Kesinlikle bir neşter vurulacak. İşini iyi yapanlar baş tacıdır. Ama taksi esnafını kötüleyen kişileri kesinlikle sistemden atacağız. Sıfır tolerans."