Tam 400 metre! Bitlis ve Muş’ta şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu

08 Haziran 2024 19:09 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 19:10

Muş ve Bitlis’te fırtına etkili oluyor. Bitlis'te öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Beş Minare ile Hüsrevpaşa Mahallelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu. Binaların etrafında park halinde bulunan araçların üzerine düşen çatılar, maddi hasara yol açarken, bazı binalar da çatılardan dolayı zarar gördü.

MUŞ’TA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Muş’ta etkili olan fırtına nedeniyle 12 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binadan düşen parçalar 3 araçta maddi hasara yola açtı. Muş’ta etkili olan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Hürriyet Caddesi’ndeki 12 katlı bir binanın çatısını uçuran fırtına, ağaç ve elektrik direklerini yerinden söktü. Binadan uçan parçalar, biri seyir halindeki 3 araçta maddi hasara neden oldu.

AFAD DEVREDE

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, AFAD ve itfaiye ekipleri, çatı ve kereste parçaları altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

400 METRE UÇTU!

Sac parçalarının yaklaşık 400 metre havada uçtuğunu ifade eden Süphan Bağatur isimli vatandaş, “Çatının uçtuğunu gördüm. O an can havliyle eve doğru koştum. Eve geldiğimde çatının bahçeme düştüğünü gördüm. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Çatı rüzgarın etkisi ile yaklaşık 400 metre uçtu. Çatının düştüğü bahçede kimsenin olmamasından dolayı mutluyuz. Maddi bir kaybımız var. O da önemli değil” dedi.