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Tam 435 ton altın kaçırıldı! 2022'den beri devam ediyormuş

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 May 2024 12:21 - Güncelleme : 31 May 2024 12:24
Tam 435 ton altın kaçırıldı! 2022&#039;den beri devam ediyormuş

Swissaid'in "Afrika Altınının İzinde" adlı raporu yayımlandı. Buna göre Afrika kıtasında 2022 yılında en az 435 ton altın kaçırıldığı açıklandı.

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Swissaid yaptığı araştırmayla Afrika kıtasının ne denli sömürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. Yayınlanan "Afrika Altınının İzinde" adlı raporunda Afrika kıtasında 2022 yılı boyunca kaçırılan altın miktarı yer aldı. Buna göre; kıtadan toplamda 435 ton altın kaçırıldı. 

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Kaçırılan tonlarca altının Afrika ülkeleri için gelir kaybı olduğu vurgulanan raporda, yolsuzluk, yönetim krizleri ve silahlı çatışmaların kaybı derinleştirdiği ifade edildi.

Kıta genelinde altın kaçakçılığının geçmiş yıllara nazaran 2022'de iki kat arttığı bildirilen raporda, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın, Afrika altınının en büyük üç ihracatçısı olduğu belirtildi.

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Raporda, 2022'de en fazla altın çıkarılan ülkeler Mali, Zimbabve ve Fildişi Sahili olarak sıralanırken, kayıt dışı altın üretiminin en çok Gana, Güney Afrika, Gine ve Burkina Faso'da yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, raporda, Afrika'da çıkarılan ve kayıt dışı olan altın miktarının tahmin edilenden daha fazla olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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