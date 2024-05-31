Tam 435 ton altın kaçırıldı! 2022'den beri devam ediyormuş

31 May 2024 12:21 - Güncelleme : 31 May 2024 12:24

Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Tanesini 300 liradan satıyor

Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu! Tanesini 300 liradan satıyor

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Swissaid yaptığı araştırmayla Afrika kıtasının ne denli sömürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. Yayınlanan "Afrika Altınının İzinde" adlı raporunda Afrika kıtasında 2022 yılı boyunca kaçırılan altın miktarı yer aldı. Buna göre; kıtadan toplamda 435 ton altın kaçırıldı.

TAHMİN EDİLENDEN DAHA FAZLA OLABİLİR

Kaçırılan tonlarca altının Afrika ülkeleri için gelir kaybı olduğu vurgulanan raporda, yolsuzluk, yönetim krizleri ve silahlı çatışmaların kaybı derinleştirdiği ifade edildi.

Kıta genelinde altın kaçakçılığının geçmiş yıllara nazaran 2022'de iki kat arttığı bildirilen raporda, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın, Afrika altınının en büyük üç ihracatçısı olduğu belirtildi.

Raporda, 2022'de en fazla altın çıkarılan ülkeler Mali, Zimbabve ve Fildişi Sahili olarak sıralanırken, kayıt dışı altın üretiminin en çok Gana, Güney Afrika, Gine ve Burkina Faso'da yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, raporda, Afrika'da çıkarılan ve kayıt dışı olan altın miktarının tahmin edilenden daha fazla olduğu kaydedildi.