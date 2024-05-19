Tgrt Haber
Haberler>Gündem>'Tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz!'

'Tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz!'

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 11:51 - Güncelleme : 19 May 2024 12:42
&#039;Tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz!&#039;

Ülkemizin savunma sanayi alanında bağımsız olma yolundaki, en önemli mücadeleyi veren isimlerin başında gelen Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımıyla beğenileri topladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. Senesi ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

'Tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz!' - 1. Resim

Ülkemizin gençlerini 'Teknofest' kapsamında uzay, havacılık, bilim, eğitim gibi alanlarda gelişmesi için mücadele veren Baykar yönetim kurulu başkanı ve T3 Mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

'Tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz!' - 2. Resim

Yaptığı paylaşımda gençlere verdiği değeri ifade Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Milli Mücadele ruhu bugün Milli Teknoloji Hamlesi olarak varlığını sürdürüyor. Gençlerimizle beraber tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

https://x.com/Selcuk/status/1792104418516566183

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...