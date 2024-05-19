19 May 2024 11:51 - Güncelleme : 19 May 2024 12:42

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. Senesi ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Ülkemizin gençlerini 'Teknofest' kapsamında uzay, havacılık, bilim, eğitim gibi alanlarda gelişmesi için mücadele veren Baykar yönetim kurulu başkanı ve T3 Mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Yaptığı paylaşımda gençlere verdiği değeri ifade Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Milli Mücadele ruhu bugün Milli Teknoloji Hamlesi olarak varlığını sürdürüyor. Gençlerimizle beraber tam bağımsız yarınlara kanat açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

https://x.com/Selcuk/status/1792104418516566183