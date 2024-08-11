Tanımadığı motorcunun artçısını çaldı! Gülme krizine giren motorcu sosyal medyada gündem oldu

11 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:56

Ünlü spor mağazasında kamera skandalı! Güvenlik müdürü üzerini değiştiren kadınları dikizlemek için bakın ne yapmış

Ünlü spor mağazasında kamera skandalı! Güvenlik müdürü üzerini değiştiren kadınları dikizlemek için bakın ne yapmış

Depremden sonra herkes buraya akın etti! Mahallenin nüfusu tam 10 kat arttı

Depremden sonra herkes buraya akın etti! Mahallenin nüfusu tam 10 kat arttı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. İstanbul'da trafik ışıklarında bekleyen iki motorcu arasında yaşanan olay izleyenleri güldürdü.

Arkasında küçük bir çocuk olan motorcunun artçısını isteyen diğer motorcu, çocuğun gelip arkasına oturmasıyla gülme krizine girdi.

BULUŞUP ARTÇIYI TESLİM ETTİ

Motosiklet sürücüsüyle bir kafede buluşan diğer sürücü, artçıyı teslim etti. Oturup birlikte kahve içen sürücülerin kahkahaya boğan anları sosyal medyada gündem oldu.

Videoya binlerce yorum ve beğeni geldi.