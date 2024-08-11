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Tanımadığı motorcunun artçısını çaldı! Gülme krizine giren motorcu sosyal medyada gündem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:56

İstanbul'da bir motorcu, trafik ışıklarında tanımadığı diğer motorcunun artçısını çaldı. Motorcunun gülme krizine girdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. İstanbul'da trafik ışıklarında bekleyen iki motorcu arasında yaşanan olay izleyenleri güldürdü. 

Arkasında küçük bir çocuk olan motorcunun artçısını isteyen diğer motorcu, çocuğun gelip arkasına oturmasıyla gülme krizine girdi. 

BULUŞUP ARTÇIYI TESLİM ETTİ 

Motosiklet sürücüsüyle bir kafede buluşan diğer sürücü, artçıyı teslim etti. Oturup birlikte kahve içen sürücülerin kahkahaya boğan anları sosyal medyada gündem oldu. 

Videoya binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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