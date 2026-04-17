Geçtiğimiz şubat ayında, Tanju Özcan'ın Mehmet Eren Akgüney hakkında şantaj iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, 13 sayfalık iddianame Bolu 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HABERİN ÖZETİ Tanju Özcan'ın şantaj davasında mide bulandıran sözler: Birlikte olurken şoförü de izledi Bolu'da Tanju Özcan'ın şantaj iddiasıyla Mehmet Eren Akgüney hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine başlayan soruşturma kapsamında açılan davada, sanıkların ifadeleri ve tanık beyanları alındı. Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği ve Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği iddia ediliyor. Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer alıyor. Mehmet Eren Akgüney, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini, Öznur Ç. ile arasının kötü olmadığını ve baskı altında beyan verdiğini düşünüyor. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Tanju Özcan ile abi-kardeş ilişkisi olduğunu ve olaya dahil olmak istemediğini belirtiyor. Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, Eren'in mesajları yakaladığını söylediğini ve olayın bel altı bir mevzu olduğunu belirterek dahil olmak istemediğini ifade ediyor. Öznur Ç., işten çıkarılma korkusu ve Mehmet Eren ile sorun yaşamamak için istemeyerek de olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldığını iddia ediyor. Tanık Ali Sarıyıldız, Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin'in, Eren'in elindeki mesajların siyasi rakiplere satılacağını söylediğini aktarıyor. Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney'in tahliyesine karar verdi.

28 Şubat'ta Akgüney gözaltına alınıp tutuklanırken, Tanju Özcan da farklı bir dosya olan "icbar suretiyle irtikap" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MESAJLARLA TANJU ÖZCAN'DAN 20 MİLYON LİRA İSTEDİ

İddianamede, Özcan’ın belediye personeli Öznur Ç.’ye gönderdiği mesajların, kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’in eline geçtiği; Akgüney’in bu mesajlar karşılığında Özcan’dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi.

Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer aldı. Aynı dosyada, Öznur Ç.’ye yönelik eylemleri ve makam odasındaki sözleri nedeniyle Tanju Özcan’ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

ÖZCAN'IN AVUKATI HAKİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Tanju Özcan sağlık sorunları sebebiyle katılmazken, dosyada adı geçen Özgür Yıldız da mazeret bildirerek duruşmada yer almadı.

Duruşmanın başında Özcan’ın avukatı Uğur Poyraz, mahkeme hakimine yönelik "Tanju Özcan'a hasım olmuş bir kişisiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Hakimin üzerine yürüyen avukat Poyraz, CMK 203/2 maddesi gereğince salondan çıkarılmasına karar verilince direndi. Kolluk kuvvetleri ve mübaşirle yaşanan arbedenin ardından duruşmaya ara verildi.

" KONUYU KAPATMAMIZ LAZIM ÖZCAN SİYASİ OLARAK GÜÇLÜ"

Tanju Özcan’ın Özel Kalemi Özgür Yıldız’ın kendisine ‘Konuyu kapatmamız lazım Tanju Özcan siyasi olarak güçlü’ dediğini söyleyen tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney şöyle konuştu:

"Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Öznur Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim.

Bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi. Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan’ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı. Tanju Özcan, Öznur’a, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur' demiş ve Öznur da bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor.

"ÇOCUK ALDIRDIĞINI SÖYLENMİŞ"

Ses kaydının içeriğinde Öznur Ç.'nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan’ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan’ı aradım ve 'Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?' dedim. Tanju Özcan da bana, 'Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım' dedi.

Öznur'un bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum. Bu beyanları baskı altında verdiğini düşünüyorum. Tanju Özcan benimle konuştuktan sonra Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’i aramış. Benim söylemlerimle alakalı konuşup bu konuyu kapatmalarını istemiş.

Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’e durumu izah ettim, araya girmemelerini istedim. Onlar da bir şey demediler. Konu bel altı olduğu için dahil olmak istemediler. Tanju Özcan’ı daha sonra tekrar aradım. Ona, 'Sen beni tanıyorsun, yüzüme bakıyorsun ama böyle bir şeyi de yapabiliyorsun' dedim. Tanju Özcan bana sinirlenerek telefonu başkasına verdi. Telefonu Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız aldı. Özgür bana 'Yarın görüşelim' dedi.

Ertesi gün beni aradı ve belediyenin tesisine davet etti. Gittiğimde konuyu kendisine de anlattım. Özgür bana, 'Bu konu bizi sıkıntıya sokar, bu konuyu kapatmamız lazım. Kapanmazsa sen de sıkıntı yaşarsın abi. Tanju Özcan siyasi olarak güçlü' dedi. Ben de 'Yanlışı ben yapmadım, neden sıkıntıyı ben yaşayayım?' diye karşılık verdim. Kimseden herhangi bir şey istemedim. O da bana bir şey teklif etmedi. Başka kimseyi de aramadım. Öznur’la görüşüyordum ama bu tehdit meselesiyle alakalı olarak kimseyle görüşmedim" dedi.

MECLİS ÜYESİ SERİN: KONU ÇOK HASSAS DEDİ

Mehmet Eren Akgüney’in savunmasından sonra verilen aranın ardından ilk olarak davada tutuksuz olarak yargılanan CHP’li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin savunma yaptı.

Tanju Özcan ile abi-kardeş ilişkilerinin olduğunu ve soruşturma esnasında sanık olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu dile getiren Hüseyin Ekrem Serin, "71 yaşındayım, 3 dönemdir belediye meclis üyeliği yapıyorum. CHP'nin grup başkanvekiliyim. 20 yıldır Tanju Özcan'la siyaset yapıyorum.

Gece saat 23.00 sıralarında Tanju Bey beni aradı. Mehmet Eren'in kendisini telefonla aradığını söyledi. Ne demek istediğini anlamadım. Bu nedenle Mehmet Eren ile benim görüşmemi istedi. Mehmet Eren'in rahmetli babası benim çocukluk arkadaşımdı. Eren'i de yıllardır tanırım. Tanju Bey'le görüştükten sonra ben Eren'i telefonla aradım. Telefonda Eren'e durumu sordum. Bana söylediği şey çok netti; 'Hüseyin Amca konu çok hassas, telefonda görüşülecek bir konu değil' dedi ve telefonu kapattık.

Benim daha sonra öğrendiğim bilgiye göre, Tanju Özcan Erdal Bayrak’ı aramış. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Ben daha sonra Erdal Bayrak ile görüştüm. Eren bu konuyu Erdal Bey'e detaylı olarak anlatmış. Bu konuda Eren konuşmak istememiş ve 'Bana bu konuda herhangi bir şey söylemeyin' demiş. Tanju Bey, bizimle görüşmek istediğini Özgür Yıldız’a bildirmiş. Belediyede Özgür de bana söyledi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü binasında ben, Erdal Bayrak, Tanju Özcan ve Özgür Yıldız görüştük. Bu görüşmede 'konuyu halledelim' şeklinde bir konuşma geçti. Görüşmemizde Erdal Bayrak, konunun hassas olduğunu belirterek bu konuya kendilerinin dahil edilmemesini istediğini söyledi.

"EN UFAK BİR PARA KONUSU KONUŞULMADI"

Bunun üzerine Tanju Özcan, Erdal Bayrak'a gerekirse hukuki yollardan hakkını arayacağını söyledi. Muhabbet esnasında kesinlikle en ufak bir şekilde para konusu konuşulmadı. Sonrasında benim hiçbir görüşmem olmadı. Daha sonra ise Özgür Yıldız bana birkaç defa bu konuyu çözmemizi istedi. Tanju Özcan’ın siyasi geleceği olduğunu belirtti.

" ŞİKAYETİNİN SİYASİ MANEVRA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özgür Bey otogarda yapılan görüşmede, 'Aracımı satıp üzerine de 3-5 kuruş ekleyip Eren'e vereyim' dedi. Biz de 'Verirsen biz karışmayız' dedik. Tanju Özcan ile abi kardeş gibiydik. Bana böyle ithamlarda bulunması beni çok şaşırttı. Ben Erdal Bayrak'ı da çocukluğundan bilirim. Erdal ile de abi kardeş gibiyiz. Biz bu konuyla alakalı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldığımızda ben tanık olarak çağrıldığımı düşünmüştüm. Fakat başsavcılıktan şüpheli olduğumu öğrenince çok şaşırdım. Tanju Özcan bizden şikayetçi olmuş. Ben bunun kesinlikle siyasi manevra olduğunu düşünüyorum" dedi.

BOLUSPOR BAŞKANI BAYRAK: EREN MESAJLARINI YAKALADIĞINI SÖYLEDİ

Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ise, "Gece saatlerinde Tanju Özcan beni arayarak, 'Senin şoförün bana ileri geri konuştu' dedi. Ancak Eren'in kendisine tam olarak ne dediğini söylemedi. Bunun üzerine Eren'i aradım ve 'Senin Tanju Özcan'la ne işin var?' diye sordum. Eren de bana 'Maviş' lakaplı Öznur Ç. ile olan mesajlarını yakaladığını, konuyu yarın daha detaylı anlatacağını söyledi.

Ertesi sabah Eren beni almaya geldiğinde otogara gittik. Orada ne olduğunu sorduğumda Eren bana olayın detaylarını anlattı. Ardından Tanju Özcan'ı aradım, ancak kendisi 'Sonra konuşuruz' diyerek telefonu kapattı. Daha sonra Hüseyin Ekrem Serin'le yaptığımız görüşmede, o da bana Tanju Özcan'ın kendisini aradığını söyledi. Ben de beni de aradığını belirttim. Hüseyin Amca ile bu durumu konuştuk.

"KONU BEL ALTI BİZİ DAHİL ETME"

Sonrasında Tanju Özcan'ı tekrar aradım ve Hüseyin Amca'yı da yanıma alarak yanına gideceğimizi söyledim. Bolu Belediyesi Ek Hizmet Binasına, Tanju Özcan'ın yanına gittik. İçeri girdiğimizde Özgür Yıldız da oradaydı.

Tanju Özcan, Eren konusunu açtı. Ben kendisine, 'Eren konusu biraz bel altı bir mevzu, bizi bu konuya dahil etme' dedim. Ancak Tanju Özcan bu konuda biraz ısrarcı oldu. Hatta bana, 'Özgür'le senin aranda böyle bir şey olsa ben hallederdim' şeklinde bir ifade kullandı. Ben de bunun üzerine, verdiği örneğin doğru bir örnek olmadığını belirttim.

Ben Boluspor Başkanı olduğum için ve Özgür ile Tanju Bey'in belediyede görev yapmaları sebebiyle, Boluspor ile ilgili konularda kendileriyle ara ara görüşüyorduk. Keza Ali Sarıyıldız'ın da belediyede olması sebebiyle zaman zaman görüşmelerimiz oluyordu.

"EREN'E YIKAMA TESİSİ AÇALIM"

İlerleyen süreçte Hüseyin Amca'yı aramışlar. Özgür ile beraber otogara geldiler. Otogarda Boluspor ile ilgili konuşurken konu yine Eren'in 'Maviş' (Öznur Ç.) meselesine geldi. Özgür, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Bana, 'Eren'e yıkama tesisi açalım, bir arabam var, 3-5 kuruş da birikmiş param var, onu falan versek' şeklinde bir teklifte bulundu. Ben de kendisine cevaben, 'Eren ölmedi, telefonu da açık. Kendisini arayın, beni bu konuya bulaştırmayın' dedim. Daha sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı‘na ifade vermeye geldiğimizde ben Tanju Özcan‘ın benden şikayetçi olmasına çok şaşırdım" diye konuştu.

ÖZNUR Ç.: İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSUYLA İLETİŞİMİ KABUL ETTİM

Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Öznur Ç., savunması sırasında salondaki kalabalık nedeniyle rahat beyanda bulunamayacağını ifade ederek, partililerin ve gazetecilerin dışarı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendirerek gazetecilerin ve izleyicilerin salondan çıkartılmasına karar verdi. Salonun boşaltılmasının ardından kapalı oturumda dinlenen Öznur Ç., ifadesinde şok edici iddialarda bulundu. Öznur Ç. mahkemedeki beyanında şunları söyledi:

"Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı ve bu ses kaydını ‘Eren duyarsa ne olur?’ dedi. Benim ile arkadaşlık isteğinde bulundu. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu ve zaten kendisiyle sıkıntı yaşadığım Mehmet Eren ile sıkıntılar yaşamamak için istemeyerekte olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldım. Hatta Tanju Özcan benimle WhatsApp üzerinden arama ve mesajlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ben bunlara cevap vermiyordum bunun üzerine şoförü Suat beni arayarak, ‘başkan sana mesaj attı, ona cevap ver’ dedi.

"TANJU ÖZCAN'LA BİRLİKTE OLURKEN ŞOFÖRÜ DE BİZİ İZLEDİ"

Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat da sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi."

TANIK SARIYILDIZ: MESAJLARIN SİYASİ RAKİPLERE SATILACAĞI SÖYLENDİ

Başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan ve duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tanık Ali Sarıyıldız ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben Eren’i tanımıyorum. Hüseyin Ekrem Serin, Erdal Bayrak ve Özgür Yıldız ile bir kere görüştüm. Bir restoranda dördümüz bir araya geldik. Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin, bize bu olayın çok uzatılmaması ve kapatılması gerektiğini söyledi.

Konuşmalar esnasında para mevzusu geçti. 20 milyon TL, bir araba ve oto yıkama yeri istendiği söylendi. Bunları Ekrem Serin ve Erdal Bayrak dile getirdi. Bu talepler karşılanırsa Eren’in konuyu kapatacağını ifade ettiler. Ayrıca Hüseyin Ekrem Serin ve Erdal Bayrak, Eren’in elinde mesajlar olduğunu ve bunların Eren tarafından siyasi rakiplere satılacağını söylediler. Ben o masadan kalkarak bu konuya girmek istemediğimi belirttim. Ben akşam saat 6'da işinden evine giden birisiyim."

1 SANIĞA TAHLİYE

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney'in tahliyesine hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 4 Mayıs tarihine ertelendi.