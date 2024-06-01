Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 08:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:38
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi olan iş insanı Özer Çiller 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.
Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.
Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
Kaynak: TGRT Haber