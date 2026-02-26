Menü Kapat
TGRT Haber
Arama
Gündem
Editor
Editor
 Murat Makas

Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

Adana'da tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi yolun kapatılmasına isyan ederek silah çekti. Korkan vatandaşlar yolu açtı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
16:21
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
16:24

Adana’da Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde trafiği karıştırdı. Çukurova Üniversitesi tarafından 413 hissedarı bulunan toplam 544 dönümlük tapulu araziyi kamulaştırılmadan kullanıldığını, arazinin bir bölümünün de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar yapıldığını iddia eden vatandaşlar eylemde ilginç bir olayla karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yolu kapatan hissedarlar, bir vatandaşın silah göstermesi üzerine yolu kısa süreliğine açmak zorunda kaldı.
Adana'da 413 hissedarlı arazinin Çukurova Üniversitesi tarafından kamulaştırılmadan kullanılması ve belediyece bulvar yapılması gerilime neden oldu.
Arazinin hissedarları, durumu protesto etmek amacıyla İlim Yolu Bulvarı'nı iş makinesiyle trafiğe kapattı.
Eylem sırasında bir sürücü, silahını göstererek yolu açtırdı ve geçiş yaptı.
Hissedarlar, üniversitenin metrekare başına 300 TL teklif ettiğini, gerçek değerin ise 20-30 bin TL olduğunu iddia etti.
Taraflar arasında karşılıklı şikayetler bulunmakta olup, konu mahkemede devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

SİLAHINI GÖSTEREREK GEÇTİ

Hissedarlar, iş makinesi getirerek İlim Yolu Bulvarı'nı trafiğe kapattı ancak bir vatandaşın silahını göstermesi paniğe neden oldu.

Yol ortasında duran hissedarlardan Fadime Köseler, belediyenin tapulu arazilerine yol yaptığını öne sürerek araçların geçişine izin vermedi. Bu sırada otomobiliyle gelen bir genç, yolun neden kapalı olduğunu sordu.

Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

Yolun açılmayacağı cevabını alan genç aracının arka koltuğundan çıkardığı tabancayı göstererek yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine korkan iş makinası operatörü yolu açtı. Sürücünün geçmesinin ardından hissedarlar yolu yeniden kapattı.

HİSSEDARLARLA TARTIŞMA ÇIKTI

Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, hastası olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar ile hissedarlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini araya giren vatandaşlar önledi. Tepkilerin artması üzerine yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

"ÜNİVERSİTE ARAZİNİN METREKARESİNE 300 TL VERİYOR"

Hissedarlardan Bayram Ballı, arazinin geçmişte kamulaştırıldığını ancak herhangi bir bedel ödenmediğini iddia ederek, "Zamanında burası istimlak edildiğinde bize herhangi bir ödeme yapılmadı. Şu anda mahkemelik durumdayız. Metrekare başına 300 TL teklif ediyorlar. Oysa buranın değeri 20 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor. Bedavaya almaya çalışıyorlar" dedi.

Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

Hem arsa sahiplerinin hem de üniversitenin karşılıklı birbirinden şikayetçi olduğu ve konunun mahkeme aşamasında olduğu öğrenildi.

