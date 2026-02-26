Tapulu arazilerine yol yapılan vatandaşların eyleminde korkutan anlar! İsyan etti, silahla geçti

Adana’da Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı trafiği karıştırdı. Çukurova Üniversitesi tarafından 413 hissedarı bulunan toplam 544 dönümlük tapulu araziyi kamulaştırılmadan kullanıldığını, arazinin bir bölümünün de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar yapıldığını iddia eden vatandaşlar eylemde ilginç bir olayla karşılaştı.

SİLAHINI GÖSTEREREK GEÇTİ

Hissedarlar, iş makinesi getirerek İlim Yolu Bulvarı'nı trafiğe kapattı ancak bir vatandaşın silahını göstermesi paniğe neden oldu.

Yol ortasında duran hissedarlardan Fadime Köseler, belediyenin tapulu arazilerine yol yaptığını öne sürerek araçların geçişine izin vermedi. Bu sırada otomobiliyle gelen bir genç, yolun neden kapalı olduğunu sordu.

Yolun açılmayacağı cevabını alan genç aracının arka koltuğundan çıkardığı tabancayı göstererek yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine korkan iş makinası operatörü yolu açtı. Sürücünün geçmesinin ardından hissedarlar yolu yeniden kapattı.

HİSSEDARLARLA TARTIŞMA ÇIKTI

Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, hastası olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar ile hissedarlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini araya giren vatandaşlar önledi. Tepkilerin artması üzerine yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

"ÜNİVERSİTE ARAZİNİN METREKARESİNE 300 TL VERİYOR"

Hissedarlardan Bayram Ballı, arazinin geçmişte kamulaştırıldığını ancak herhangi bir bedel ödenmediğini iddia ederek, "Zamanında burası istimlak edildiğinde bize herhangi bir ödeme yapılmadı. Şu anda mahkemelik durumdayız. Metrekare başına 300 TL teklif ediyorlar. Oysa buranın değeri 20 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor. Bedavaya almaya çalışıyorlar" dedi.

Hem arsa sahiplerinin hem de üniversitenin karşılıklı birbirinden şikayetçi olduğu ve konunun mahkeme aşamasında olduğu öğrenildi.