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Tarantula ve akrep kaçakçılığı yapıyordu! İstanbul’da yakalanan ABD’li profesör hakkında karar verildi

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 23:20 - Güncelleme : 13 May 2024 23:23

Tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalanan ABD’li profesör Lorenzo Prendini adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı…

Türkiye’den ABD’ye akrep ve tarantula kaçakçılığı yapma suçlaması ile İstanbul'da havalimanında gözaltına alınan ABD merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlediği operasyonda, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ve içerisinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp ele geçirilmişti.

Tarantula ve akrep kaçakçılığı yapıyordu! İstanbul’da yakalanan ABD’li profesör hakkında karar verildi - 1. Resim

ABD’YE KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORDU

Operasyonda bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini gözaltına alınmıştı. ABD’li profesör, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Prendini, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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