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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:31

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya sürdüler: 21 şüpheli tutuklandı

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajları değiştirilerek yeniden satışa sunulmasına ilişkin İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen soruşturmada 21 kişi için tutuklama kararı çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:31

  merkezli 11 ilde tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya sürdüler: 21 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 11 ilde son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürenlere yönelik soruşturmada 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yurt içi ve yurt dışı satışa sunulduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin tespit edildiğini bildirdi.
Yapılan mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya sürdüler: 21 şüpheli tutuklandı

AKIN GÜRLEK OPERASYONA DAİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı , NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şu bilgileri vermişti:

"Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."

Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini belirtmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Akın Gürlek
#Kanser Ilaçları
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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