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Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 17:43

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören "100 il bin ilçe" projesini kamuoyuna duyurması, Şırnak'ın Cizre ilçesinde il olma talebini yeniden gündeme taşıdı. Cizreli vatandaşlar, tarihi ve kültürel geçmişiyle öne çıkan Cizre'nin hak ettiği statüye kavuşmasını istedi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 17:43

MHP Genel Başkanı 'nin "100 il bin ilçe" projesini açıklamasının ardından 'ın ilçesinde il olma talebi yeniden yükseldi. Cizreliler, Cumhurbaşkanı 'ın 2017 yılında verdiği sözü hatırlatarak tarihi ilçenin il statüsüne kavuşmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il bin ilçe" projesini kamuoyuyla paylaşmasının ardından Şırnak'ın Cizre ilçesinde "il olma" talebi yeniden gündeme geldi. Cizreliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında verdiği sözü hatırlatarak, il olma potansiyeline sahip ilçenin bu hakkının verilmesini istedi. MHP lideri Bahçeli, proje kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini açıkladı.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

İl yapılacak ilçelerin, bu potansiyeli taşıyan yerleşim yerleri arasından devletin ilgili kurumlarının nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından belirleneceğini belirtti. Hz. Nuh peygamberin şehri Cizre, Asur, Roma, Bizans, Abbasi, Artuklu ve Zengi dönemlerinde ticaret ve kültür yollarının kavşağında yer aldı.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

İslam dünyasının önemli ilim merkezlerinden biri olan Cizre, 12. yüzyılda Artuklu sarayında çalışan "Robotiğin öncüsü" kaşif İsmail el-Cezeri'ye ev sahipliği yaptı. 16. yüzyılda yaşayan mutasavvıf ve şair Şeyh Ahmed el-Cezeri de Cizre'nin yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde uzun süre Bohtan Beyliğinin merkezi olan Cizre, bugün sınır ticareti, tarım ve ulaşım bakımından bölgenin en canlı merkezlerinden biri" dedi.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

"CİZRE KRİTERLERİ FAZLASIYLA KARŞILIYOR"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cizre'nin il olması açıklamasını hatırlatan araştırmacı-yazar Abdulaziz Bilge, "Daha önceleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cizre'nin il olma durumu hakkında çok önemli açıklamaları olmuştu. Cizre'nin tarih boyunca kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, bölgenin şehir merkezi olarak hizmet verdiğini dile getirmiş ve il olma hakkının Cizre'ye ait olduğunu, bu hakkın kendisine verilmesi gerektiğini vurgulamış, şehir yapılanması bakımından da uygun olduğunu belirtmişti" diye konuştu.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

"Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri ve tespitleri bizler için çok önemlidir" diyen Bilge, "Çünkü bir yerin il olabilmesi için belirli kriterler vardır ve Cizre, bu kriterlerin cumhurbaşkanımızın tespitler ölçüsünde bu kriterleri fazlasıyla hak ettiğini göstermektedir. Cizre halkı olarak, tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olan şehrimizin il olma hakkının kendisine verilmesidir" diye konuştu.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

Cizre'nin tarih boyunca şehir statüsünde olduğunu aktaran esnaf İlhan Budak, "Cizre'nin il olmasını canı gönülden istiyoruz. Cizre'nin il olması tarihi, kültürel ve sosyoekonomik faydaları olacağına inanıyoruz. Ayrıca Hazreti Nuh aleyhisselam, Şeyh Ahmed el-Cezeri, İsmail Ebu'l-iz ve İmam Cezeri'ye karşı bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Hz. Nuh peygamberin meftun olduğu şehrin il olmaması çok eksik bir durumdur. Şehrimizin il olmaması bu açıdan gerilik olarak görülüyor. Cizre zaten tarih boyunca şehir statüsü vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'den Cizre'nin il yapılması talebimizi tekrarlıyoruz, Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir sözü olduğunu belirtiyoruz" dedi.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN MÜJDELİ HABERİ BEKLİYORUZ"

Cizre'nin birçok medeniyete başkentlik yaptığını ifade eden Cizre Tanıtım ve Yaşatma Platformu Başkanı Tarık Oran ise "Cizre tarih boyunca birçok kültüre başkentlik yapmış, medeniyetin beşiği olmuştur. Nüfusumuz 185 bini aşmış, birçok ilden ve kendi ilinden daha büyük olmasına rağmen yıllardır il olma haberini bekliyoruz. İl olması halinde ekonomik, sağlık, kültür ve turizm alanlarında büyük gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu müjdeli haberi en kısa zamanda bekliyoruz" dedi.

Tarihi ilçeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Artık il olmak istiyoruz"
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ETİKETLER
#şırnak
#devlet bahçeli
#Recep Tayyip Erdoğan
#cizre
#100 Il Bin Ilçe
#Gündem
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