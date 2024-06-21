Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 13:03 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:04
Hatay’da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana gelen feci kazada tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
20 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı