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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 13:03 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:04
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay’da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana gelen feci kazada tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

20 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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