04 May 2024 02:25 - Güncelleme : 04 May 2024 02:47
Tarım işçilerini taşıyan minibüs su kanalına devrildi: 6 yaralı
Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, Erzincan-Çağlayan kara yolu üzeri Değirmenli köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adıyaman’dan Erzincan’a tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı