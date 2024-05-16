Tarım Kredi Marketlerde kıymadan dana sucuğa dev indirimlerin bitmesine saatler kaldı! 17 Mayıs Tarım Kredi market indirimleri

16 May 2024 14:21 - Güncelleme : 16 May 2024 14:25

Enflasyon gerekçe gösterilerek marketlerin yaptığı fahiş fiyat artışları sonrasında, hükümet tarafından fiyatları dengelemek adına ve ürünleri daha ucuz fiyattan vatandaşla buluşturmak için açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında da birçok üründe indirime gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile faaliyete geçen Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde peynir, çay, sucuk, zeytin, pirinç, yağ ve un gibi birçok farklı ürünlerde büyük indirimler yapıldı.

17 MAYIS TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde uzun süredir devam eden indirimli ürünlerin bazılarında yarın son gün olarak açıklandı. İşte yarın sona erecek kampanyalı ürünlerin listesi: