Tarım Kredi Marketlerde kıymadan dana sucuğa dev indirimlerin bitmesine saatler kaldı! 17 Mayıs Tarım Kredi market indirimleri
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
16 May 2024 14:21 - Güncelleme : 16 May 2024 14:25
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde mayıs ayı itibariyle başlayan indirimlerde yarın son gün. Birçok farklı ürünlerde yapılan indirimler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Enflasyon gerekçe gösterilerek marketlerin yaptığı fahiş fiyat artışları sonrasında, hükümet tarafından fiyatları dengelemek adına ve ürünleri daha ucuz fiyattan vatandaşla buluşturmak için açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında da birçok üründe indirime gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile faaliyete geçen Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde peynir, çay, sucuk, zeytin, pirinç, yağ ve un gibi birçok farklı ürünlerde büyük indirimler yapıldı.
17 MAYIS TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde uzun süredir devam eden indirimli ürünlerin bazılarında yarın son gün olarak açıklandı. İşte yarın sona erecek kampanyalı ürünlerin listesi:
Kaynak: tgrthaber.com