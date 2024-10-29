Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

29 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 18:48

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde tağşiş yapılmış ürün satan markalar arasına bir yenisi daha eklendi. Yapılan incelemelerde zeytinyağında en çok bu hileye başvurulduğu tespit edildi. Taklit ve tağşiş yapılan marka açıklandı.