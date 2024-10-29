Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde tağşiş yapılmış ürün satan markalar arasına bir yenisi daha eklendi. Yapılan incelemelerde zeytinyağında en çok bu hileye başvurulduğu tespit edildi. Taklit ve tağşiş yapılan marka açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını hiçe sayan ve insanları kandırarak gıdaların içeriğini değiştiren firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Gıda sahtekarları böylece gün yüzüne çıkıyor. Bakanlık "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde listeyi yayımlamaya devam ediyor.
ZEYTİNYAĞINDA EN ÇOK BU HİLEYE BAŞVURULUYOR
Zeytinyağı, bal, salça, köfte, sucuk, kekik ve çok sayıda gıdanın arasında tağşiş yapılanlar ortaya çıktı. Gıdada en çok sahtekarlık yapılan ürünlerin başında zeytinyağı geliyor. Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı. Zeytinyağında en çok kullanılan hilenin tohum yağı olduğu belirlendi.