Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 20:34

Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir köyde aralarında husumet bulunan Ç.A. ile Karasu ailesi arasında tartışma cinayete dönüştü. Ç.A. tarlada çalıştıkları sırada Karasu ailesinden 4 kişiyi silahla öldürdü.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 20:34

’nun ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ç.A. ile İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı.

Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü

AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tarlada pancar sökümü esnasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A., yanında bulundurduğu tabancasıyla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı.

Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü

Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Ç.A. ise olay yerinden ayrıldı. Alatarla Karakoluna giden Ç.A., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü
Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü

KOMANDO KÖYE İNDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine komando birlikleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komando birlikleri ile jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü
Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü

Ekiplerin çalışmasının ardından İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile Halit Karasu'yun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmit’te korkunç cinayet! Eski eşinin peşinden böyle gelip öldürdü
ETİKETLER
#kastamonu
#taşköprü
#Akdeğirmen Köyü
#İlhan Karasu
#Halit Karasu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.