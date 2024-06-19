Tatil dönüşleri başlıyor! Sürücülere 8 saat uyarısı

19 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:04

Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, uzun yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

SÜRÜCÜLERİN EN AZ 8 SAAT UYUMALARI GEREKİYOR

Yolculuk öncesinde yeterli uyku almanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şener, "Sürücüler, dönüş yolculuğu sürelerinin yoğunluktan dolayı uzayabileceğini bilmeliler. Yola çıkmadan önce en az 8 saatlik bir uyku almaları gerekiyor" diye konuştu.

Tatil süresince yapılan ziyaretlerin, uzun sohbetlerin, denizde geçirilen zamanın ve değişen yatma saatlerinin neden olduğu yorgunluğa dikkati çeken Şener, bu yorucu etkilerin bayram dönüşünde daha fazla hissedileceğini belirtti.

ARAÇ KONTROLLERİ

Araç kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Şener, lastiklerin diş derinliği ve basınçlarının, aracın katalog değerlerine uygun olmasının güvenli bir yolculuk için çok önemli olduğunu söyledi.

Şener, diğer sürücüler tarafından algılanmayı sağlayacak araçların farları, sinyal lambaları ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Güneşli havalarda sürüş yaparken gözleri kısmanın konsantrasyonu bozabileceğine vurgu yapan Şener, sürücülere uygun güneş gözlüğü takmaları, tünellerden geçerken de bu gözlükleri çıkarmaları uyarısında bulundu.

"YOLA BİR GÜN ÖNCE VEYA SONRA ÇIKMALARI DAHA UYGUN"

Trafik kurallarına uyulmasının önemine değinen Şener, özellikle uzun yolculuklarda çocukların güvenliği için uygun çocuk koltuğu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Trafikte acele edilmemesi ve yolculuk planlanırken olası aksiliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Şener, "Eğer sürücü sabırsızsa, yola bir gün önce veya sonra çıkması daha uygun olacaktır" tavsiyesinde bulundu.