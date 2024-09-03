Tatil için gittikleri 5 yıldızlı otelden borçlanıp döndüler! Yetkililerin teklifi aileyi şoke etti

03 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:59

Antalya'nın Serik ilçesi bulunan 5 yıldızlı otelde yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Büşra-Mehmet Günay çifti çocukları ile birlikte önceden planladıkları tatili yapmak için otelin tolunu tuttu. Her şey dahil satın alınan tatilde çift arabalarını otelin valesine teslim etti.

4 gün boyunca otelden çıkmayan çift, tatilleri bittiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Valeye çalışır şekilde teslim ettikleri araçlarının çalışmadığını gören çift duruma isyan etti.

OTEL YETKİLİLERİNİN İLGİSİZ TAVIRLARI

Memleketleri Bursa'dan yola çıkarken bakımlarını yaptırdıkları ve çalışır vaziyette otel görevlisine teslim ettikleri araçlarının çalışmadığını öğrenen aileye ilk olarak akünün boşalmış olabileceği söylendi. Sorunun aküde olmadığının tespit edilmesinin ardından otel görevlileri otomobili tamirciye götürmeleri gerektiğini belirtti. 4 günlük tatilleri süresince anahtarı otel görevlilerinde olan araçlarını kimin kullandığı veya park ettiği konusunda bilgi alamayan aile otel yetkililerinin ilgisiz tavırlarından rahatsız oldu. Tatilleri bitmesine rağmen iki gün daha aracın onarımı için Antalya'da kalmak zorunda kaldılar. Gecikme nedeniyle Günay çifti işyerleri ile de sorun yaşadı.

100 BİN TL'LİK MASRAF ÇIKTI

Çekici ile aracı götürdükleri tamircinin aracın zorlandığı ve motorda büyük hasar meydana geldiği, V kayışı, Triger Kayışını koparttığı ve kasnağın yamulduğu belirtildi. Aracın motorunun inmesi gerektiği belirtilen Günay ailesi otomobille geldikleri Antalya'dan Bursa'ya otobüsle dönmek zorunda kaldı. Antalya'da 45 gün tamirde kalan araç için 96 bin TL masraf çıktı. Çekici, konaklama ve otobüs biletleri ile birlikte masraflarının 100 bin TL'yi aştığını belirten Büşra Günay, “Aracımızın tamiri tam 45 gün sürdü. Biz 45 gün araçsız kaldık. Antalya'ya aracımızı almaya gittiğimizde otel yetkilileri ile de görüşmek istedik. Ancak sorumluluk kabul etmediklerini belirttiler” dedi.

"MADDİ VE MANEVİ MAĞDURİYET YAŞADIK"

Ailecek güzel bir yaz tatili geçirmek için geldikleri Antalya'da otel çalışanlarının sorumsuzluğu ve yetkililerin ilgisizliği nedeniyle maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Günay, “Titanic Deluxe Golf Belek Otel'de tatilimizi geçirirken aracımızın kim tarafından kullanıldığı belli değil. Olayda otel sorumluluk almadı. Önümüzdeki sene kendilerini tercih etmemiz durumunda bir üst basamak oda vererek yardımcı olabileceklerini söylediler. Biz yasal haklarımızı kullanmayı düşünüyoruz. Adli tatil bittiğinde yasal hakkımızı kullanarak otele dava açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.