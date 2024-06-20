Tatilciler dönüş yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

20 Haziran 2024 14:48 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:20

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin bir kısmı, 9 günlük tatil son günlerine doğru yaşadıkları kentlere dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş nedeniyle İstanbul'un hem doğusunda hem de batısında araç yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

BODRUM'DAN 12 SAATTE 20 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Bayram tatilinin Bodrum’da geçiren yerli turistler kurban bayramının bitesiyle birlikte yola çıkmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 12 saate 20 bin araç çıkış yaptı.

YETKİLİLER UYARDI: İLERLEYEN SAATLERE DİKKAT!

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin ileriki saatlerde artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.