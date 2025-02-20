Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, uluslararası dengeleri sarsıyor. SSB Başkanı Haluk Görgün'ün "Savunma sanayimizde kritik bir eşik daha aşıldı" ifadeleriyle duyurduğu, atış testlerini geçen Tayfun'a karşı ABD'deki lobi firmaları harekete geçti. Füzenin İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturduğu konuşulurken, lobi üyeleri Cumhuriyetçi Parti'ye baskı yaparak Türkiye'ye karşı adımlar atılmasını istiyor. "Bölgede ABD ve Rusya hariç hiçbir ülkede böyle bir füzenin olmadığını" ve bunun İsrail için tehdit olduğunu savunuyorlar.

Türkiye'nin yerli ve milli kısa menzilli balistik füzesi Tayfun, uluslararası güç dengelerinde taşları yerinden oynatmaya başladı. Özellikle İsrail üzerinde oluşturduğu etki, ABD'deki lobileri harekete geçirdi. Washington kulislerinde konuşulanlara göre Yahudi lobisi, Tayfun'un İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu savunarak, Cumhuriyetçi Parti üyelerine Türkiye'yi hedef alan propagandalar yapıyor.

LOBİCİLER TAYFUN'NDAN RAHATSIZ OLDU

Haber Global'in aktardığına göre, Yahudi lobisi Donald Trump'ın Başkan seçilmesi ile birlikte Kongre'nin iki kanadında da (Senato ve Temsilciler Meclisi) hakim duruma gelen Cumhuriyetçi Parti üyelerine Türkiye'yi hedef alan propagandalar yapmaya başladılar. Yayın organlarına analizler de yazan lobicilere karşın Cumhuriyetçi Parti'nin büyük bir çoğunluğunun iddialara kulak asmadığı belirtiliyor.

Bu iddialar arasında en çarpıcı olanı ise Türkiye'nin milli balistik füzesi 'Tayfun'un İsrail için tehdit olduğu iddiası.

Lobiciler "bölgede ABD ve Rusya haricinde hiçbir ülkede böylesine bir silah yok. Bu İsrail için bir tehdit" iddiasıyla gelişen Türk savunma endüstrisinin Orta Doğu'da ne kadar etkin bir role sahip olduğunu da yeniden gözler önüne serdiler.

ABD YÖNETİMİNİ, TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDILAR

Lobiciler Türkiye'nin bölgede bu güce sahip değilken İsrail'in Suriye'deki Hizbullah üslerini bile vurabilecek özgürlüğe sahip olduğunu, ancak mevcut durumun İsrail'i tehdit ettiği iddiasında bulunuyorlar. Lobi üyeleri, Türkiye'nin bölgede İsrail'i zayıflattığını da ileri sürüyorlar.

The Hill yayın organı lobi üyelerinin ayrıca "Suriye'deki Kürt müttefiklerimiz de zor durumda" diyerek Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'dan Türkiye'ye karşı harekete geçmelerini istediklerini de dile getirmekteler.

Diğer yandan ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin yazılı basındaki en büyük kalesi kabul edilen National Interest (NI) yayın organında ise atış testlerini başarı ile geçen Türkiye'nin ilk milli balistik füzesi ve aynı zamanda en uzun menzilli füzesi olan 'Tayfun'un "İsrail için kabus" anlamına geldiği iddia edildi.

BÖYLE BİR FÜZE İSRAİL'DE BİLE YOK

Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı üyeler dünyanın en büyük İHA ve SİHA üreticisi durumuna da gelen Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun füzesine odaklanmış durumdalar. Politikacılar, Tayfun'un testlerini başarı ile geçmesinin İsrail'de şok etkisi oluşturduğunu düşünüyor. "Bölgede hipersonik balistik füzeye yalnızca ABD ve Rusya sahip. İsrail'de bile böylesine bir füze yok dolayısıyla bu füze bölgesel güvenlik için tehdittir" fikrine sahipler.

TAYFUN FÜZESİ TESTLERİ GEÇTİ

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi olan Tayfun'un yeni test atışı iki hafta önce Rize'de yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, süreci "Savunma sanayiimizde kritik bir eşik daha aşıldı!" ifadeleri ile duyurdu.

Tayfun'un, gerçekleştirilen yeni test atışıyla belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladığını belirten Görgün, test atışının sistemin performans parametrelerini doğrularken, geliştirme sürecine de önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Görgün, Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ettiğini bildirerek, "Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/AACanli/status/1886385242539540958

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Güdümlü veya güdümsüz olmak üzere iki türü bulunan balistik füzeler; nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık taşıyabiliyor. Aynı zamanda, hem tek bir nükleer başlık taşıyabiliyor hem de birden fazla başlığı farklı hedeflere yollayabiliyor. Balistik füzeler, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden tamamen farklı bir kategoride yer alıyor.

BALİSTİK FÜZE NEDEN ÖNEMLİ?

Balistik füzeler, nükleer başlık taşıma kapasiteleri nedeniyle büyük bir caydırıcılık gücüne sahip. Özellikle de kıtalararası balistik füzeler (ICBM'ler) binlerce kilometre öteden hedefleri vurabiliyor ve bu sayede sahip ülkeye büyük bir stratejik avantaj sağlıyor. Ayrıca hipersonik hızlarda hareket ettikleri için çoğu hava savunma sistemi için yakalanması ve engellenmesi de zor oluyor.