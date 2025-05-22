TBMM önünde silah sesleri! Görüşmeye gelip ateş açtı

TBMM önünde kısa süreli panik yaşandı. Görüşme talebi reddedilen bir şahıs, silahını çıkarıp havaya üç el ateş etti.

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çevresinde yaşanan silah sesleri paniğe neden oldu. Meclis yerleşkesi yakınındaki Milli Egemenlik Parkı’nda bir kişi, TBMM’deki bir yetkiliyle görüşme talebinin reddedilmesi üzerine havaya 3 el ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen şahıs, taksiyle Meclis’e gelerek bir yetkiliyle görüşmek istedi. Ancak içeri alınmayan şahıs, daha sonra park alanına geçerek yanında taşıdığı silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan Meclis polisleri hızla olay yerine intikal etti. Polisi fark eden şahıs silahını yere atıp kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.