TBMM'de emniyet ve jandarma personeline yemeğin parayla mı satılıyor? DMM'den açıklama geldi

14 Aralık 2024 06:52 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 06:53

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında akşam yemeği düzenlemeleriyle ilgili sosyal medyada ortaya bir iddia atıldı Bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz, emniyet ve jandarma mensuplarına ücretli yemek verildiği öne sürülmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bütçe görüşmeleri sırasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz​, emniyet ve jandarma mensuplarına ise ücretli​ verildiği iddialarına açıklık getirdi.

YEMEK​ İHTİYAÇLARINDAN ÜCRET ALINMIYOR

TBMM​'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ücretli olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır. Bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır."

TBMM ayrıca, bu tür yanlış bilgi yayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını vurguladı: "Konuya ilişkin yalan paylaşımları yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Yapılan açıklamayla birlikte, TBMM'nin bütçe görüşmeleri sürecindeki yemek düzenine ilişkin tartışmalar netlik kazandı.