TBMM’de kabul edildi: Nüfusu 5 bini aşan yerlere belediye kurulabilecek

TBMM Genel Kurulu’nda bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik öngören teklif kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle yeni iskan bölgelerinde nüfusu 5 bini aşan yerleşim yerlerine belediye kurulmasından yükseköğretim ve savunma alanındaki yetki değişikliklerine kadar çok sayıda başlık bulunuyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve bazı kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören teklif yasalaştı. Düzenleme ile birlikte iskan politikaları kapsamında nüfusu 5 binin üzerinde olan yerleşim yerlerine belediye kurulabilmesinin önü açıldı.

Yasaya göre, yeni iskan bölgelerinde nüfusun 5 bini geçmesi durumunda, bu yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek. Böylece, yeni yerleşim alanlarının altyapı ve hizmet ihtiyaçlarının daha etkin karşılanması hedefleniyor.

REKTÖRLERİ CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Kabul edilen diğer maddelerden bazıları ise şöyle:

– Spor bayiliklerinin kurulacağı yerler, sayıları, başvuru ve ruhsatlandırma süreçleri Spor Teşkilat Başkanlığı’nca belirlenecek.

– Teğmen ve albay rütbesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev süreleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

– Milli Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü insani amaçlı mayın temizleme faaliyetlerinde kullanılacak araç, makine, teçhizat ve eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf olacak.

– Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 21 üyeden oluşacak. Üyelerin 7’si başarılı profesörler arasından, 7’si devlet görevlisi veya emeklisi arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak; 7’si ise Üniversitelerarası Kurulca seçilecek.

– Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri Cumhurbaşkanınca atanacak.

– Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı, mevcut dolu öğretim kadrosunun yüzde 2’sini geçemeyecek.

– Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt dışında koordinasyon ofisleri kurabilecek.

– Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.