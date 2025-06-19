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 | Banu İriç

TBMM’de kabul edildi: Nüfusu 5 bini aşan yerlere belediye kurulabilecek

TBMM Genel Kurulu’nda bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik öngören teklif kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle yeni iskan bölgelerinde nüfusu 5 bini aşan yerleşim yerlerine belediye kurulmasından yükseköğretim ve savunma alanındaki yetki değişikliklerine kadar çok sayıda başlık bulunuyor.

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TBMM’de kabul edildi: Nüfusu 5 bini aşan yerlere belediye kurulabilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 00:42

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve bazı kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören teklif yasalaştı. Düzenleme ile birlikte iskan politikaları kapsamında nüfusu 5 binin üzerinde olan yerleşim yerlerine belediye kurulabilmesinin önü açıldı.

Yasaya göre, yeni iskan bölgelerinde nüfusun 5 bini geçmesi durumunda, bu yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek. Böylece, yeni yerleşim alanlarının altyapı ve hizmet ihtiyaçlarının daha etkin karşılanması hedefleniyor.

TBMM’de kabul edildi: Nüfusu 5 bini aşan yerlere belediye kurulabilecek

REKTÖRLERİ CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Kabul edilen diğer maddelerden bazıları ise şöyle:

– Spor bayiliklerinin kurulacağı yerler, sayıları, başvuru ve ruhsatlandırma süreçleri Spor Teşkilat Başkanlığı’nca belirlenecek.
– Teğmen ve albay rütbesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev süreleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
– Milli Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü insani amaçlı mayın temizleme faaliyetlerinde kullanılacak araç, makine, teçhizat ve eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf olacak.
– Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 21 üyeden oluşacak. Üyelerin 7’si başarılı profesörler arasından, 7’si devlet görevlisi veya emeklisi arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak; 7’si ise Üniversitelerarası Kurulca seçilecek.
– Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri Cumhurbaşkanınca atanacak.
– Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı, mevcut dolu öğretim kadrosunun yüzde 2’sini geçemeyecek.
– Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt dışında koordinasyon ofisleri kurabilecek.
– Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

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