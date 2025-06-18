Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TBMM’de Talat Paşa krizi: Kürsüye vurdu, cezayı aldı

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasıyla sonuçlandı. DEM Parti’nin Talat Paşa Anıtı’na yönelik eleştirileri üzerine başlayan gerginlik, Öztürk’ün Meclis kürsüsüne vurup divanı terk etmesiyle büyüdü. Yaşananların ardından yapılan oylamada, Öztürk’ün “kaba ve yaralayıcı sözler” nedeniyle kınanmasına karar verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TBMM’de Talat Paşa krizi: Kürsüye vurdu, cezayı aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 23:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e “kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak” gerekçesiyle kınama cezası verildi. Ceza, Genel Kurul’daki gergin tartışmaların ardından yapılan oylamayla kabul edildi.

TBMM’de Talat Paşa krizi: Kürsüye vurdu, cezayı aldı

TALAT PAŞA ANITI ELEŞTİRİSİ TARTIŞMA KOPARTTI

Olay, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12’nci maddesi görüşülürken yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Altındağ’da yaptırdığı Talat Paşa Anıtı’na yönelik eleştirileri, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın tepkisine yol açtı. Tartışmaya TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de dahil oldu.

TBMM’de Talat Paşa krizi: Kürsüye vurdu, cezayı aldı

Divanda görevli olan Öztürk, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki göstererek Meclis Başkanı kürsüsüne vurdu ve ardından divanı terk etti. Divanın eksilmesi nedeniyle oturuma ara verildi. Yaklaşık bir saat süren arada, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik devam etti.

Verilen aranın ardından, Öztürk’ün yerine AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer divana oturdu. Başkanvekili Bingöl, Yasin Öztürk’ün önceki oturumda yaptığı hareketlerin Meclis İçtüzüğü’ne göre kınama cezası gerektirdiğini ifade etti. Öztürk savunmasında, masaya yumruk vurmadığını, yalnızca uyarı amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Ancak yapılan oylamada, Öztürk’e kınama cezası verilmesi kabul edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu cezaya itiraz ederken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir cezayı desteklediklerini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | TBMM tezkereyi kabul etti: İsrail'in İran'a saldırıları kınandı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.