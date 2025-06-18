TBMM’de Talat Paşa krizi: Kürsüye vurdu, cezayı aldı

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasıyla sonuçlandı. DEM Parti’nin Talat Paşa Anıtı’na yönelik eleştirileri üzerine başlayan gerginlik, Öztürk’ün Meclis kürsüsüne vurup divanı terk etmesiyle büyüdü. Yaşananların ardından yapılan oylamada, Öztürk’ün “kaba ve yaralayıcı sözler” nedeniyle kınanmasına karar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e “kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak” gerekçesiyle kınama cezası verildi. Ceza, Genel Kurul’daki gergin tartışmaların ardından yapılan oylamayla kabul edildi.

TALAT PAŞA ANITI ELEŞTİRİSİ TARTIŞMA KOPARTTI

Olay, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12’nci maddesi görüşülürken yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Altındağ’da yaptırdığı Talat Paşa Anıtı’na yönelik eleştirileri, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ın tepkisine yol açtı. Tartışmaya TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de dahil oldu.

Divanda görevli olan Öztürk, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki göstererek Meclis Başkanı kürsüsüne vurdu ve ardından divanı terk etti. Divanın eksilmesi nedeniyle oturuma ara verildi. Yaklaşık bir saat süren arada, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik devam etti.

Verilen aranın ardından, Öztürk’ün yerine AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer divana oturdu. Başkanvekili Bingöl, Yasin Öztürk’ün önceki oturumda yaptığı hareketlerin Meclis İçtüzüğü’ne göre kınama cezası gerektirdiğini ifade etti. Öztürk savunmasında, masaya yumruk vurmadığını, yalnızca uyarı amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Ancak yapılan oylamada, Öztürk’e kınama cezası verilmesi kabul edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu cezaya itiraz ederken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir cezayı desteklediklerini açıkladı.