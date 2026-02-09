Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

TBMM'deki taciz davasında 4 sanığa tahliye kararı

TBMM lokantasında taciz iddiasıyla görülen davada ara karar açıklandı. Tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 14:43

TBMM lokantasında stajyerlerin tacize uğradığı iddiasıyla görülen davada ara karar açıklandı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meclis lokantasında çalışan tutuklu sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven ile tutuksuz sanık Ramazan Çetin katıldı. Mahkeme hakimi bu celse sanıkların dinleneceğini bildirerek tutuklu sanık Durmuş Uğurlu'ya söz verdi.

"İŞLEMEDİĞİM TACİZ SUÇUNDAN CEZAEVİNDE BULUNMAKTAYIM"

Uğurlu, "Eşim ve çocuğum dışarıda mağdurlar. 2 aydır işlemediğim taciz suçundan cezaevinde bulunmaktayım. Söyleyecek bir şeyim yok başka" dedi.

Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu ise cinsel amaçlı mesaj atmadığını iddia ederek, stajyerin mesaj tarihinde TBMM'de olmadığını söyledi. Tutuklu sanık Recep Seven ise savunmasında "38 yıldır Meclis'te görev yaptım. Öğrenci yetiştirerek bugünlere geldim. 2 aydır neden cezaevindeyim anlamıyorum" dedi. Tutuklu sanık Halil İlker Güner ise 15 yıldır Meclis'te çalıştığını ifade ederek, "Bugüne kadar hiç böyle bir suça karışmadım, bir kez bile ikaz almadım. Ailem perişan halde, yuvam dağılmak üzere" ifadelerinde bulundu.

SAVCI MÜTAALA VERDİ

Tutuklu sanık Ramazan Çetin de mahkemeden tahliyesini istedi. Beyanların ardından söz alan cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların üzerine atılı suçlamalar nedeniyle tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanıklar tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, 4'ü tutuklu 5 sanığın tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

TBMM Komisyonu engelliler için toplandı: 3 bin şikayet yağdı
