TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurular arasında kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması, üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkının verilmesi ve tüm belediyelerin "Belediye Genel Müdürlüğü" şeklinde bir kuruma bağlanması gibi talepler dikkati çekti.

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HABERİN ÖZETİ TBMM'ye sıra dışı talepler yağdı: "Ankara Tekirdağ'a bağlansın, 60 yaş üzerine yeşil pasaport gelsin TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurular arasında kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası, üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi ve 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkı verilmesi gibi çeşitli talepler yer aldı. TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay 1426 başvuru yapıldı. Başvurular arasında kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması, üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi ve 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkı verilmesi gibi talepler dikkat çekti. Ayrıca, tüm belediyelerin "Belediye Genel Müdürlüğü" şeklinde bir kuruma bağlanması ve Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması gibi talepler de iletildi. Komisyona günlük ortalama 48 dilekçe gönderilirken, en çok başvuru yapan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dilekçe Komisyonu, vatandaşların sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için ilgili kurumlarla irtibata geçerek aktif rol üstleniyor.

TBMM'YE DİLEKÇE YAĞDI

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonunun Eylül Ayı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, komisyona geçen ay 1426 başvuru gerçekleştirildi.

Dilekçelerden 196'sı kadınlardan gelirken, en çok başvuru, "komisyona yapılan başvuru işlemleri, adalet hizmetleri ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarına" ilişkin konularda yapıldı.

Komisyona günlük ortalama 48 dilekçe gönderilirken, en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, yoksulluk nafakasının evlilik süresi ve tarafların durumuna göre belirli bir süreyle sınırlandırılması, çocuklara yönelik iştirak nafakasının korunması ve nafaka süresi sonunda ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından sosyal yardım sağlanması amacıyla yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Bazı vatandaşlar da çeşitli konularda yasal düzenleme yapılması için komisyona dilekçe yazdı. Başvurular arasında, kiralık katil tutarak öldürmeye azmettirenlere üst sınırdan ceza verilmesi ve mağdur yakınlarının maddi ve manevi zararlarından sorumlu tutulması, iş ilanlarında ücret bilgisinin yer almasını zorunlu kılacak yasal düzenleme yapılması, işçilerin yıllık izin sürelerinin 6 hafta şeklinde belirlenmesi ve istifa durumunda da kıdem tazminatı verilmesi şeklinde yasal düzenleme talepleri yer aldı.

"ANKARA TEKİRDAĞ'A BAĞLANSIN, 60 YAŞ ÜZERİNE YEŞİL PASAPORT VERİLSİN"

Dilekçe Komisyonuna gelen dikkat çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Tüm kamu kurumlarında Alevi inancına mensup vatandaşların ibadetlerini ve inanç uygulamalarını yerine getirebilecekleri uygun alanların tahsis edilmesi, ders saatleri ve mesai düzenlemelerinde tüm inanç gruplarının özel ibadet zamanlarının göz önünde bulundurulması, kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması, üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi, sağlık alanındaki lisans programlarının ise 6 yıla çıkarılması, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkının verilmesi, ülke genelindeki tüm belediyelerin 'Belediye Genel Müdürlüğü' şeklinde bir üst kuruma bağlanması, vatandaşların belirli bir imza sayısına ulaşarak TBMM'ye kanun teklifi sunabilmesini (halk teşebbüsü hakkı) sağlayacak düzenlemeler yapılması, Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması, askerlik görevi sırasında psikolojisi bozulan kişiye terhisten sonra maaş bağlanması."

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığındaki TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların ve kurumların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor. Talepleri inceleyen komisyon, TBMM Başkanlık Divanı ve ilgili kurumlarla doğrudan irtibata geçerek, dilekçelerde belirtilen sorunların giderilmesini ve taleplerin karşılanmasını sağlıyor.